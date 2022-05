A találkozó előtt több dunaújvárosi játékost is köszöntött a klub, hiszen páran az utolsó mérkőzésükre készültek piros-fehérben. Horváth Gréta, Dominika Mrmolja, Polics Tímea, Jana Šustková és Hlogyik Petrais is távozik a Kohásztól. Pályafutása utolsó mérkőzésére készült a helyiek ikonja, Bulath Anita. A 38 éves átlövő három évtizedes pályafutás után akasztja szögre a cipőt, de házon belül marad, hiszen a klub szakmai igazgatójaként folytatja.

A Kisvárda elleni találkozónak azt volt a tétje, hogy Vágó Attila együttesének sikerül-e a hetedik helyen álló vendégeket pontszámban beérni és egy háromgólosnál nagyobb arányú győzelemmel meg is előzni őket.

Ennek ellenére kisvárdai gólokkal kezdődött el a mérkőzés, Bouti Fruzsina és Siska Pálma góljai nyitották a rangadót, 0-2. Az első perceket uralták a vendégek, a 8. percben Szalai Babett betörésével sikerült egyenlíteni, 4-4. Sőt, egy szép védekezés és egy lerohanás után Weisheitel révén vezetett a DKKA, 5-4. Lelassult a gólgyártás mindkét oldalon, több hiba is becsúszott a játékba. A 21. percben Szalai ismét megvillant, ezzel 7-7-re módosítva az állást. Ezt követően mindkét oldalon jöttek az első kiállítások, ebből a Kisvárda jött ki jobban, Dombi Luca találatával kétgólosra duzzadt a Fejér megyei gárda hátránya, 8-10. Két perccel a szünet előtt Weisheistel megfelezte a két csapat közötti differenciát, de a sípszó előtt pár másodperccel Udvardi Laura állította vissza a különbséget, 9-11.

A második félidő elején is a Kisvárda akarta érvényesült inkább, a Kohász sokáig nem igazán tudott a két-három gólos hátrányán faragni, közben mind Farkas Johanna, mind a búcsúzó Bulath Anita is kihagyott egy hétméterest. Becsülettel próbálkozott a Kohász és az erőfeszítéseknek meglett az eredménye. A 44. minutumban Farkas révén egyre zárkózott a Dunaújváros, majd kicsit később Weisheitel egalizálni is tudott, 17-17. Kiegyenlítettebbé vált a játék, egy gólnál messzebb nem tudott megszökni a Kisvárda, sőt az 56. percben Farkas révén már vezetett a Kohász, 24-23. Kiélezett végjátékot hozott a találkozó, több kiállítást is kaptak a vendégek, ennek ellenére ők kerültek ki győztesen az utolsó percekből, a Kisvárda 26-25-re nyert. A mérkőzés után könnyek között búcsúztatták a hazaiak legendáját, Bulath Anitát. A volt játékostársak üzenetein felül a klub visszavonultatta Bulat 20-as mezszámát, ezzel tisztelegve az átlövő fantasztikus pályafutása előtt.

Dunaújvárosi Kohász KA – Kisvárda Master Good SE 25-26 (9-11)

Dunaújváros, 600 néző. V: Felhő, Öcsi.

DKKA: Bartulovic – Horváth G. 2, Polics, Farkas J. 4 (1), Weisheitel 6, Szalai B. 6, Kazai 3. Csere: Wéninger (kapus) 1, Nick, Matucza, Borgyos 3, Krupják-Molnár, Kukucska, Bulath. Edző: Vágó Attila

Kisvárda: Mátéfi D. – Udvardi 4, Karnik Sz. 4, Bouti 3, Dombi L. 5, Siska 2, Mérai. Csere: Leskóczi, Sulega (kapusok), Sztamenics 5 (3), Mészáros-Mihálffy 2, Juhász Gréta 1, Dombi K., T. Radojevics. Edző: Bakó Botond

Kiállítások: 6, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 3/3