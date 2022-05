Búcsú – négy fehérvári játékos számára ez a szó többet jelentett pénteken este négy betűnél. Meghatottság, könnyek, feltörő emlékek. Ők jövőre már nem öltöznek az Alba Fehérvár KC fekete, fehér, vagy éppen pink színű mezébe, pedig akadt olyan köztük, aki két részletben nem kevesebb, mint tíz évet húzott le az Albában. Természetesen Triscsuk Krisztináról van szó, aki még az EHF Kupa győzelem körüli mámoros években érkezett Fehérvárra, tagja volt a Magyar Kupában ezüstérmes csapatnak, amelyet Gödöllőn a Győri Graboplast ETO tudott csak felülmúlni. A remek génekkel megáldott, 36 esztendős irányító-átlövő a felvette a magyar állampolgárságot 2012-ben, és a magyar válogatott tagjaként a bronzéremig jutott a szerbiai Eb-n. Szarka Adrienn 2018-ban tette át állomáshelyét a fővárosból Fehérvárra, 92 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben és 121 gól szerzett.

Ketten, Töpfner Alexandra és Bardi Fruzsina eligazolnak, másik csapatban folytatják nyártól, őket is méltón elbúcsúztatta a klubvezetés.

Azt talán meg sem kell említeni, hogy a bemelegítésre is Triscsuk vezetésével futott ki az AFKC együttese, azok, akik már idejekorán, negyed hatkor már elfoglalták helyeiket nagy tapssal fogadták, és egy kézzel festett terjedelmes papírlappal, melyre a visszavonuló klasszis állandó száma, az ötös volt festve. A csapatok bemutatásakor a műsorközlő szándékosan a végére hagyta a két visszavonuló,és a két játékos nevét. Bardi kezdte a sort, Töpner folytatta, majd Szarka, és a legvégén hatalmas ováció közepette Triscsuk érkezett.

Egyáltalán nem kezdett rosszul az Alba, Utasi Linda és Besszer Borbála hathatós közreműködésével több alkalommal is vezettek, ám hiába védekeztek az első negyedórában hatékonyan, a Siófok szinte minden akcióját góllal fejezte be. Ennek oka pedig a szinte értékelhetetlen kapusteljesítményben rejlett. Tóth Nikolett nem tudta elkapni – nemcsak a labdát – a fonalat, de a helyére beküldött fiatal Kubina Molli sem tudott túlságosan sokat hozzátenni. A félidő közepe után szép lassan magához ragadta az irányítást a Balaton-parti gárda, Simone Böhme, és Sirián Szederke tetszés szerint érte el találatait, de legalább még a szünetet jelző sípszó pillanatában Varga Emőke valamelyest tudott kozmetikázni az álláson. Ettől függetlenül soknak tűnt a négygólos differrencia, mellyel pihenőre vonultak a csapatok.

Andela Janjusevic gólja vezette be a második félórát, és lényegében minden ott folytatódott, ahol negyedórával korábban abbamaradt. Talán a 40. perc táján pislákolt pár pillanatig a fény az alagút végén, Utasi nagy góljával feljött az Alba háromra, 20-23. Ez azonban tiszavirág életűnek bizonyult, mivel megrázta magát a vendég együttes, Uros Bregar addig jegelte a kispadon Katarina Jezicet, aki beállása után nyomban betalált kétszer. A búcsúzó Triscsuk csak a hétméteresekhez lépett parkettre, ám azokat rutinosan értékesítette is. Folyamatossá vált az öt-hatgólos vendégelőny, és nem nagyon érkezett a hazai oldalról ezekre válasz. Sorra hagyták ki a ziccereket a lányok, megremegtek a kezek, és egyre nyílott az olló, mivel az SKC az utolsó pillanatig kontrollálta a meccset, nem hagyva nyugtot az Albának.

- A Siófok teljesen megérdemelten győzött, az első húsz perc nekünk sikerült jobban, de utána brutális tempót nyomott ellenfelünk, teljesen más dimenzióban játszott. Ez főleg a támadójátékban mutatkozott meg, erre nekünk nem volt válaszunk, a védekezésünk nem volt eléggé feszes és sajnos a kapuból sem tudtunk segítséget kapni.– értékelt reálisan Józsa Krisztián a meccs után.

Jegyzőkönyv:

Alba Fehérvár KC - Siófok KC 24-33 (12-16)

Székesfehérvár, 600 néző, Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor

Alba Fehérvár KC: Tóth Nikolett – Töpfner 4, Afentaler, Besszer 3, Varga E. 3, Utasi 6, Szarka A. 1. Csere: Kubina (kapus), Boldizsár 1, Triscsuk 3 (3), Gerháth K., Bardi 2, Ohjama, Takó 1. Edző: Józsa Krisztián

Siófok KC: Vojnovic – Böhme 3, Such 1, Kiss N. 5, Janjusevics 6, Debreczeni-Klivinyi 5, Mavsar 3. Csere: Herczeg, Krasznai (kapusok), Juhász F. 2, Sirián 5, Wald 1, Jezic 2, Lapos, Kadlicsek. Edző: Uros Bregar