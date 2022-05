Shahab Zabedi rendesen nekilátott az elmúlt két fordulóban a gólgyártásnak. A két dupla után majdnem mindjárt a meccs elején megszerezte az ötödik találatát a szezonban, de a 13. percben Nagy Zsolt beadását hét méterről a kapu mellé helyezte. A Puskás Akadémia stabil védekezést mutatott, ám a Debrecen mégis betalált. A 34. percben 14-ről Bódi Ádám lőtte a labdát a kapuba. Ehhez egyrészt a Nagy Zsoltról elé pattanó laszti, másrészt a kapufa is kellett, 1-0. Ez volt a házigazda első kapura menő lövése...

Hornyák Zsolt két játékossal is frissítette a támadó szekciót: Urblíkot Corbu, Slagveert Skribek váltotta, utóbbit az 59. percben tizenegyes gyanús szituációban szerelte Baráth, a VAR sem ítélt büntetőt. Nem sokkal később Nagy Zsolt közeli löketét védte Gróf kapus, aki Favorov fejesénél már nem tudott mit tenni. A 62. percben egy szögletet Kozák csúsztatott tovább, az ukrán játékos pedig közelről a kapuba terelte a labdát, 1-1.

Innentől nem bízta a véletlenre a felcsúti csapat, nyomás alá helyezte a Debrecent. A 81. percben Kozák, gólpassza után be is találhatott volna, ám 11 méterről jócskán melle durrantott. Skribek is közel járt a vezető gól megszerzéséhez, lövését Gróf tolta ki a sarokból.

Maradt az 1-1, a Kisvárda vasárnap lépéselőnybe kerülhet, ha legyőzi a Paksot.

Debreceni VSC - Puskás Akadémia 1-1 (1-0)

Gól: Bódi (34.), ill. Favorov (62.)