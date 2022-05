Dunaújváros Futsal - Kisép Futsal Szigetszentmiklós 5-5 (3-1)

Dunaújváros Futsal: Bán – Csányi 2 (+1 öngól), Kiss P., Szili Sz., Godslove 2. Csere: Cseresnyés (kapus), Béni, Kovács K. 1, Gráczer M., Ivacs, Németh T., Facskó, Perjési, Dobrovitz. Vezetőedző: Facskó József.

Kisép Futsal Szigetszentmiklós: Tövisháti – Nagy R. 2, Csapó 1, Závodszky 1, Szabó B. Csere: Vincze (kapus), Estók, Sárosi, Kovács A., Koppermann, Puskás, Maczinkó Vezetőedző: Nagy Roland

Nem indult rosszul a találkozó újvárosi szemszögből, hiszen a 4. percben Csányi Dávid, valamint Egejuru Godslove Ukwuoma találataival kétgólos előnyt kovácsoltak. Majd a félidőig mindkét csapat kihasználta egy-egy lehetőséget, így megmaradt a kétgólos hazai fór a szünetre.

Ezt követően azonban éles váltás következett, mintha még a szünetet élvezték volna a piros-fehérek, mivel szűk három perc alatt háromszor jutott a gólvonaluk mögé a labda. Nagy Roland és Csapó András mellett Csányi is eredményes volt – csak a saját kapujába, 3-4. Ezt aztán kijavította az újvárosi játékos, emberelőnyben lőtt nagy gólt Tövisháti Tamás hálójába. Más kérdés, hogy szinte nyomban utána Nagy Roland másodjára is betalált, és ezek után újfent az egyenlítésért kellett hajtaniuk Facskó József tanítványainak. Ez a 34. percben össze is jött Kovács Krisztián révén, ám ezután többször nem tudták mattolni a szigetszentmiklósi kapust.

A következő, 6. fordulóban, jövő hétfőn 19 órától ismét hazai pályán játszik a Dunaújváros Futsal, az Alsóház listavezetője, a Sárvári Futsal látogat a Dunaújvárosi Egyetem Sportcsarnokába.