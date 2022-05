A magyar válogatott öt fehérvárival (Horváth Milán, Terbócs István, Magosi Bálint, Hári János, Erdély Csanád) a keretében vágott neki a szlovéniai tornának. Az első találkozón pazarul játszottak a mieink, Dél-Koreának szinte esélye sem volt. A vb második mérkőzésén már kevésbé játszott jól a válogatott, a szívós Litvánia ellen nem volt egyszerű dolga Horváthéknak, de az egygólos siker azt jelentette, hogy Szlovénia ellen, pénteken bebiztosíthatja jövő évi A csoportos helyét Sean Simpson gárdája. Nos ez nem sikerült akkor még, hiszen a torna házigazdája legyőzte 5-1-re Magyarországot. A litvánok szombaton azonban megtették nekünk azt a szívességet, hogy megverték Romániét, így a mieink a szünnapjukon könyvelhették el a feljutást. A torna zárásaként Románia ellen is nyert a magyar válogatott, így három győzelemmel, a második helyen fejezte be a világbajnokságot.



– A célkitűzés sikerült, ezért jöttünk – nyilatkozta lapunknak a Fehérvár csatára, Hári János. – Az első meccsre mindenki odakoncentrált, hiszen a vb előtt vereséget szenvedtünk Koreától, de ott is éreztük már, hogy még egyszer nem fogunk kikapni tőlük. Utána sajnos nem mindig játszottunk a legjobban egyik meccsen sem, de ahogy látjuk, ez elég volt arra, hogy a másik két ellenfelet megverjük. A szlovénokat, akik egy szinttel jobbak, őket nem sikerült, de a célt elértük, mindenki boldog, elégedettek vagyunk.



– Ami kitűztünk célnak, azt elértük, feljutottunk újra az A csoportba, harmadjára játszhatunk ott – mondta Erdély Csanád. – Azért még annyiszor nem sikerült felkerülni, hogy ezt az érzést megunjuk. Azt meg pláne, hogy a közönségünk hazai pályát teremtett nekünk, le a kalappal a nézők előtt, hogy ilyen támogatást adtak nekünk. Ez egy nagyon jó összehozó élmény volt a szurkolók, a játékosok és a stáb között. Újra átélhettük, milyen egy világbajnoki hangulat. Nagyon remélem, hogy ez a következő években is így lesz.



A fehérvári játékosoknak emlékezetes szezonja volt, hiszen az ICEHL-ben elért ezüst után a válogatottal feljutást ünnepelhettek, jövőre pedig Bajnokok Ligája és A csoport vár a mieinkre.



– Elmondható, hogy pályafutásom legjobb szezonja volt. Amit mind klubszinten, mind a válogatottal kitűztünk, azt elértük, ennél többet pedig nem kívánhat egy sportoló. A szezon előtt kitűzött célokért dolgoztunk a nyáron, majd az idény közben nap, mint nap, ennek a munkának most meglett a gyümölcse. Teljesen mindegy, hogy mi volt a papírforma a vb előtt, a lényeg, jövőre A csoportosak vagyunk – tette hozzá a Dél-Korea ellen triplázó, a torna csapatába beválasztott Erdély.



– Nagyon jó évünk volt klubszinten is, az idény lezárása is így sikeres volt, jó lesz majd visszaemlékezni erre a szezonra – összegzett Hári. – Egy picit keserű a szájízem a románok elleni találkozó miatt, tudtunk volna egy fokkal jobban játszani ma is. Utólag erre majd kevésbé emlékszik mindenki, a célt elértük, most jöhet egy kis ünneplés a srácokkal együtt.



Magosi Bálint a románok elleni mérkőzésen 1+1-gyel zárt, elmondta, hogy ha idény előtt valaki azt mondja neki, hogy két ezüstéremmel zár, abban a pillanatban aláírta volna. Jövőre pedig a válogatottal akár hazai pályán vehetik fel a legjobbakkal a versenyt a mieink, hiszen Magyarország Szlovéniával közösen pályázott a jövő évi A csoportos világbajnokság megrendezésére.



– Libabőrös lettem, amikor meghallottam, hogy Budapest akár A csoportos világbajnokságot rendezhet, az öltözőben a mérkőzés után szó volt róla. Támogatom az ötletet, reméljük az IIHF is fogja, hiszen ilyen szurkolótábor megérdemelné, hogy A csoportos világbajnokságot láthassanak és ne kelljen érte messzire utazni, illetve a magyar jégkorongnak is nagy lökést adhat, hogy a világ legjobb 16 csapata részben Budapesten csapna össze egymással – véleményezte Magosi az esetleges rendezés lehetőségét.

És, hogy milyen is a magyar szurkolótábor? Beszéljenek helyettünk az alábbi képsorok, melyektől garantáltan libabőrös lesz minden magyar!