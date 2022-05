A mérkőzés előtt bő egy órával nem tűnt úgy, mintha az Újpest és a Vidi élre menő összecsapásra készülne. Sőt, igen baráti volt a hangulat a zöldellő gyepen. A fehérváriak kapusedzője, a lilákhoz ezer szállal kötődő Brockhauser István, valamint Késedi Gábor videóelemző társalgott a helyi szakmai stábbal; Loic Nego a szintén francia Croizet-vel diskurált; a két vezetőedző, Michael Boris és Milos Kruscic is nevetve lapogatták meg egymás hátát mielőtt az öltözőfolyosó felé vették az irányt. Egyvalami volt hűvösen barátságtalan a Megyeri úton, mégpedig a locsolórendszer, ami váratlanul bekapcsolódva lepte meg némi vízzel a pályát szemlélő Alefet, Makarenkot, Petrjakot, Sabanovot és Ljednyevet.



Találgatás, számolgatás jellemezte a médiaszekciót. Ha csak egy pontot szerez a Vidi, övé a negyedik hely, azonban ebbe nem szívesen gondolt bele az újpestiek korábbi klasszisa, a sajtóközpontba látogató, manapság celebként villogó Kabát Péter. 14 és fél percig nem bírtak egymással a felek. A fehérváriak főként a jobb oldalon próbálták feltörni az újpesti reteszt, míg a lilák Pauljevic oldalán húzták meg rendre a támadásokat. Aztán a 15. percben egy előreívelt labdára lépett ki messze a kapujából Kovács Dániel, megelőzte ugyan a most éket játszó Croizet-t, de kicsúszott kezéből a labda, ami a tizenhatoson kívülre gurult. Ott gyűjtötte be a francia csatár, s a tizenegyespont magasságából ívelt az üresen hagyott kapuba, 1-0. A Vidi továbbra is játszotta játékát, s 27. minutumban Nikolics hozta nagy helyzetbe Kodrót, azonban perdítését szögletre mentette a becsúszó Csongvai. Öt perccel később már senki sem zavarta a bosnyák támadót, hatalmas helyzetben, 9 méterről helyezett a bal kapufa mellé. Feszült volt a hangulat a pályán, Nikolics és Mitrovics, a Vidiben korábban rendkívül eredményes kettős szólalkozott össze. Zulj nyugtathatta volna övéit, 25 méteres szabadrúgása centikkel kerülte el a kaput. A szünet előtt Kodro csúsztatott a bal kapufa mellé, majd egy impozáns akció végén Sabanov 22 méterről eresztett meg egy rakétát ballal, Pajovic térítette szögletre az ukrán löketét.



Szorult helyzete ellenére nem a fehérváriak kezdték lendületesebben a második félidőt. Beridze három védőn is áthámozta magát, centerezését Rus tisztázta, majd Antonov beívelése nyomán Csongvai bólintott mellé. Nehezen találta a ritmust a Vidi, aztán letámadással okozott zavart, Nikolics 18 méteres lövésére Pajovics vetődött rá. Átvették az irányítást a piros-kékek, de az utolsó passzok nem találtak embert. A 63. percben már igen. Zulj szöglete nyomán Nikolics 17 méterről lőtt laposan, Pajovics pedig bevédte, 1-1. Kovács tett arról, hogy ne kerüljön újra előnybe az Újpest, Antonov szabadrúgását piszkálta ki a bal felső elől. Nem sokkal később Croizet lesről talált be, majd mindkét oldal kettős cserékkel frissített. Méginkább felélénkült a ritmus, a hazaiak robogtak a győztes gólért, a Vidi azonban kontorollálta a játékot. Helyzetig már nem jutottak, s a döntetlennel már biztos negyedik a Mol Fehérvár FC.



Jegyzőkönyv

Újpest FC – Mol Fehérvár FC 1-1 (1-0)

Bp., Szusza F. Stadion, 3331 néző. V.: Andó-Szabó Sándor (Szert, Márkus)

Újpest FC: Pajovics – Kastrati, Csongvai, Diaby, Antonov – Boumal, Onovo – Pauljevic, Mitrovics (Bjelos, 74.), Beridze (Katona M., 74.) – Croizet (Viana, 88.). Vezetőedző: Milos Kruscic.

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Rus, Stopira, Sabanov (Fiola, 74.) – Nego, Zulj (Makarenko, 82.), Pinto, Dárdai (Petrjak, 74.), Heister – Kodro, Nikolics (Bamgboye, 87.). Vezetőedző: Michael Boris

Gól: Croizet (15.) ill. Nikolics (63.)

Sárga lap: Kastrati (42.), Csongvai (67.), Boumal (91.) ill. Heister (3.)