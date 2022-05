2022. május 28., szombat, 17.00

Enying (12.) – Mányi TK (9.) – ősszel 2-2

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Sajnos azt kell mondjam, most ekkora volt a különbség a Főnix FC ellen. Mind technikai képességben, mind csapatjátékban és erőnlétben is maguk alá gyűrtek minket a fehérváriak. Ha az első húsz percben be tudunk rúgni néhányat a helyzeteinkből, talán picit másként alakult volna a mérkőzés, de azért azt kötve hiszem, hogy akár egyetlen pontot is el tudtunk volna hozni. Így viszont izgalmas maradt a megyei I. végjátéka az utolsó fordulóra! Gratulálunk, és sok sikert kívánunk a Főnixnek. A Mány jó szezont fut idén, kicsit irigykedem is… Jól tudnak kijönni egyes párharcokból, simán hozzák a kötelező győzelmeket és gyakran szállították a forduló meglepetését is. Szeretnék biztos lenni benne, hogy itthon tartjuk mindhárom pontot, de ehhez gyorsan rendet kell rakni a fejekben. Nyilván így a szezonzárás közeledtével ez nem minden játékos esetében egyszerű, de ha hozni akarjuk a kitűzött idei célunkat, ezt a mérkőzést be kell húznunk. Egyébként egyszerű a terv szombatra: Csepregi-mesterhármas, ami talán elég lenne a győzelemhez és az ő gólkirályi címéhez is! Nekünk mindig nehezebb dolog a szombati forduló, mert jó néhány ifijátékos szerepel a felnőttben is. Mivel ők már bebiztosították az ezüstérmet, nekik a felnőttcsapat mérkőzése lesz a prioritás most. Remélhetőleg teljes lesz a felnőtt keretünk is. A Főnix FC elleni egy sérültünk nem tudott kezdőként pályára lépni a hátvédsorban, nagyon számítok az ő felépülésére is.

Tordas R-Kord (5.) – Lajoskomáromi SE (13.) – ősszel 2-2

Farkas Zsolt, a Tordas R-Kord technikai vezetője: – Nagyon sajnáltam a csapatot szombaton, mert mindent megtettek azért, hogy itthon tartsák a három pontot. Megtanultuk, hogy a mérkőzés addig tart, amíg le nem fújja a játékvezető. Nekünk inkább az okoz nehézséget Tordason, ha esélyesként kell pályára lépni. Sokkal jobban szeretünk topcsapatok ellen játszani, és rangadókon pályára lépni. Győzelmi kényszerben leszünk, sokkal nehezebb mérkőzést várok a Lajoskomárom ellen, mint a Főnix FC, a Mór, vagy éppen a Sárbogárd ellen. Természetesen nyerni szeretnék, és szépen befejezni az idényt. Talán mi vagyunk az egyetlen csapat a Fejér megyei bajnokság I. és II. osztályát egybe véve tavasszal, amely nem kapott ki, és ezt meg szeretnénk őrizni.

Kisláng (14.) – Ikarus-Maroshegy (6.) – ősszel 0-1

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: – Martonvásáron hat sikertelen, góltalan forduló után végre tizenegyesből is, de betaláltunk. Nehéz mit mondani, a fontosabb kérdések már régen eldőltek, a mi sorsunk megpecsételődött. A csapat ugyan küzd, de látszik a játékosaimon, hogy megtörtek minden tekintetben, lelkileg és fizikálisan. Nagyon-nagyon érzelmes mérkőzés vár ránk az Ikarus ellen, hiszen ez lesz az utolsó első osztályú mérkőzésünk, de ettől függetlenül mindenkitől azt várom, hogy mutassák meg, hogy nekünk igenis az első osztályban lenne a helyünk. Abban bízom, hogy teher nélkül játszhatnak a fiúk, felszívják magukat és megpróbálják megnyerni a mérkőzést. A csapat nem lesz teljes, mert Dudar Ervin, bár eltiltása lejárt, de már nem szeretett volna pálya lépni az utolsó fordulókban. Rajta kívül mindenki más hadra fogható lesz és ismét fogok lehetőséget adni a fiataloknak.

Ercsi Kinizsi SE (10.) – Martonvásár SK (7.) – ősszel 1-3

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi SE vezetőedzője: – A kupadöntő után volt bennünk némi fáradtság, ráadásul közvetlenül a mérkőzés előtt Kun Bálint megsérült a bemelegítésnél, és eléggé foghíjasan tudtunk felállni Kápolnásnyéken. Teljesen kiegyenlített mérkőzés volt, a szurkolók szerint három-három tizenegyes elmaradt, ami azonban nagyon biztató volt, hogy fáradtan, csere nélkül ezzel a kerettel döntetlenre képes volt a társaság a negyedik helyezett otthonában. Továbbra is az a bajom, hogy a sérültek nem épültek még fel, többen elutaznak a hétvégén, és nem tudom még, hogyan fogunk felállni. A Martonvásár ellen mindig kiélezett mérkőzéseket játszunk, független attól, hogy hol állnak a csapatok a tabellán. Megpróbálunk mindent megtenni a győzelemért, motiváló lehet, hogy csak egy számjegyű lesz a tabellán elért helyezésünk – amúgy nekem ez is a célom, remélem, hogy összejön.

Tóvill Kápolnásnyék (4.) – Móri SE (2.) – ősszel 1-3

Höltzl Richárd, a Tóvill Ká- polnásnyék vezetőedzője: – Az Ercsi ellen jól játszott a csapatom, rendre dolgoztuk ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteinket, azonban azok ki is maradtak. Viszont legalább odakerültünk a vendégek kapuja elé. Jóval bosszúsabb lennék, ha fel se jegyezhettünk volna lehetőségeket. A mutatott játék alapján úgy gondolom, jóval közelebb álltunk a 3 pont megszerzéséhez, azonban még- is be kellett érnünk a döntetlennel. Azt tudni kell, hogy Kápolnásnyékre nem győzni jönnek idén a csapatok, ősszel és tavasszal is csupán egyetlen vereséget szenvedtünk hazai környezetben, ráadásul a két bajnokaspiráns – a Főnix FC és a Sárbogárd – ellen is sikerült győztesen elhagynunk a pályát. Miért ne sikerülhetne ez a Mór ellen is? Nem fogjuk könnyen adni a bőrünket, bár a célunkat már elértük, hiszen előrébb végeztünk a tavalyi helyezésünkhöz képest a tabellán. Kifejezetten pikáns utolsó forduló elé nézünk, az biztos. Nagyon reméljük, hogy sok néző előtt fejezhetjük be ezt a bajnoki évet!

Bodajk SE (8.) – Sárosd (11.) – ősszel 1-2

Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: – Nagyon érdekes a csapat tavaszi szereplése, mert amennyiben olyan napot fogunk ki, akkor bárkit képesek vagyunk megverni, vagy megszorongatni, de ennek az ellenkezője is igaz. Bárkitől képesek vagyunk egy ötöst is kapni, ahogy most is. Teljesen megérdemelten nyert a Mány, minden tekintetben felülmúltak bennünket. Sajnos a szezon során már többször kellett azzal szembesülni, hogy a csapat a legkisebb hiba után összeomlik, előbb egy vagy két játékos esik széjjel, majd a többiek. Hullámhegyek, illetve hullámvölgyek követik egymást. Hozzánk hasonlóan a Sárosd is felemás idényt tudhat maga mögött, ha erre a mérkőzésre oddsokat kellene kitalálni, nem lennék könnyű helyzetben, mert megjósolhatatlan a mérkőzés végeredménye. A Sárosd jóval erősebb annál, mint ahol most áll a tabellán, az esélyesei nem mi vagyunk a párharcnak, viszont az utolsó fordulóban szeretnénk szépen búcsúzni a közönségünktől.

Sárbogárd SE (1.) – Főnix FC (3.) – ősszel 1-1

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Nehéz meccsünk volt Tordason, ahol higgadtak tudtunk maradni, és fontos pontot szereztünk, ami kellett ahhoz, hogy nyugodtabban nézzünk a szombati mérkőzés elé. Nem foglalkozunk a kápolnásnyéki mérkőzéssel egyáltalán. Tavaly az utolsó fordulóban elbuktuk a bronzérmet, erre az évre azt terveztük, hogy valamilyen medált szerezzünk. Ezt a célkitűzésünket már hetekkel ezelőtt teljesítettük, és ezért nálunk szombaton ünnep lesz az eredménytől függetlenül. Természetesen szeretnénk megőrizni az első helyünket, de a nyomás nem rajtunk van, hanem a második és a harmadik helyezett csapatokon. Nemcsak a megyei első osztályú csapatunkat fogjuk ünnepelni, hanem az U15-ös, és az U16-os csapatunkat is, akik szép játékkal, százszázalékos teljesítménnyel nyertek korosztályukban megyebajnokságot, illetve az U19-es együttesünket, amely veretlenül első. Mi kizárólag önmagunkra fogunk figyelni, a Főnix FC nagyon jó csapat, és csak akkor lehet ellenük több esélyünk, hogyha a saját játékunkat tudjuk játszani és nem az fog történni amit az ellenfelünk akar.