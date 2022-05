Az éllovas Vidi feljutása már korábban borítékolható volt, de szombaton matematikailag is biztossá vált. Nován már úgy léphettek pályára a piros- kék hölgyek, ha nyernek, az utolsó két forduló eredményétől függetlenül legrosszabb esetben is a feljutást jelentő második helyen zárják a bajnokságot. Az Ada Nova ellen folytatta a csapat remek szériáját: Szehofner Vivien, és Szabó Bernadett találatával 2-0-ra győzött.

– Négy és fél éve dolgozom a lányokkal, az első fél év után tűztük ki célul az NB I-be jutást. Ebben a sikerben sok hétvégi edzésünk is benne van. Nem tartott a csapatunk nagy ünneplést, mert a bajnoki címet is szeretnénk megszerezni. Mivel a riválisunk kikapott, ha szombaton legyőzzük itthon a Csepelt, akkor első helyen zárjuk a bajnokságot – szögezte le Gajdóczi Tibor vezetőedző, aki elmondta, a csapat korábbi edzői, a felejthetetlen Horváth Gábor, Szabó József, és Csrepka Tamás munkája is benne van a sikerben.

– Sokan itt vannak az akkori csapatból, a keret kilencven százaléka fehérvári, vagy környékbeli. Nagyon jó közösséget alkotunk. A szezont jól kezdtük, ám a rangadókat nem tudtuk megnyerni, riválisaink közül kettővel döntetlent játszottunk, legnagyobb vetélytársunkat, a Szekszárdot viszont legyőztük. Télen jól sikerült a felkészülés, NB I-es csapatok ellen tudtunk edzőmeccseket játszani. Tavasszal a második mérkőzésünkön a Budaörs elleni rangadót elvesztettük ez az egyetlen vereségünk a szezonban. Ezt követően kezdtünk el stabilan játszani és megnyertük az összes mérkőzésünket a legutóbbi fordulóig – zárta értékelését a szakember.

Az NB I. létszámát nyolcról tizenkettőre emelik fel, a Vidi célja a tisztes helytállás, a bennmaradás, játékosaik megtartása, illetve néhány rutinos játékos igazolása. Nem mellesleg a klubban összesen mintegy 150 leányzó futballozik. A bajnokavatásra a szombaton Sóstón 10 órakor kezdődő Csepel elleni mérkőzés után kerülhet sor.