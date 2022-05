A korábbi hatszoros válogatott, Csernus Krisztina „főállásban” az Alba Fehérvár KC utánpótlásában dolgozik, és gardírozza a jövő apró kéziseit. Éppen ez adta az ötletet számára, számukra, hogy egy senior csapatot hozzanak létre a klub égiszén belül, 2015-ben.

– Amikor visszatértem a klubhoz lányom születése után, a szivacskézilabda csoportot bízták rám. A gyerekek annyira lelkesek voltak, hogy a szülőkkel is sikerült megszerettetni a kézilabdát, ennek kapcsán több anyuka megkeresett, hogy tartsak nekik is edzést. Először „Anyucik” néven, a VOK-ban kezdtük el foglalkozásokat heti egy alkalommal. Majd szép lassan alakulgattunk, és a csapat mellé állt Balássi Imre egyesületi elnök, aki szorgalmazta az együttes létrehozását, és hogy nevezzünk be a Fejér megyei bajnokságba – tudtuk meg a vezetőedzőtől.

Meg kell jegyezni, hogy a csapat tagjai közül többen kis túlzással az általános iskola után, hosszú évek elteltével ekkor fogtak kezükbe először labdát. Abban az évben el is indultak a Fejér megyei bajnokságban, bár újoncként nem aratták le a babérokat, de arra kifejezetten megfelelt ez az idény, hogy megismerkedjenek a pontvadászat légkörével, és az ellenfelekkel.

– Minden kétséget kizáróan hiányzott Fehérvárról egy ilyen amatőr csapat, ahol megtalálják a helyüket azok, akik nem feltétlenül hivatásként, hanem hobbiként űzik a sportágat. A következő évre híre ment a kezdeményezésnek, és az összes olyan játékos, aki valahol környéken, vagy éppen a városban korábban játszott, megtalált bennünket. Azt ezt követő idényben már sokkal jobban szerepeltünk, olyannyira, hogy a rájátszásban a dobogó harmadik helyén végeztünk. A harmadik évben pedig megnyertük a bajnokságot! Elsősorban sikerünk annak volt köszönhető, hogy Gabnai Melinda, valamint Pintér Aletta korábbi NB I-es rutinnal rendelkező játékosok erősítették a csapatot – tette hozzá Csernus Krisztina.

Arra büszkék, hogy a mérkőzések többségében megtelik a jegyzőkönyv, 15-16 játékosból áll a gárda magja, bár a Covid rányomta a bélyegét a csapatra, akkor egy kicsit megcsappant a létszám, de ez így volt a sport más területén is.

Több játékos tartva járványtól nem lépett pályára, de ettől függetlenül nem szerepeltek rosszul, viszont a gárda elvesztette Gabnai Melindát, mert komoly sérüléssel bajlódott, míg Pintér Aletta babát várt. Ezzel két vezére nélkül maradt a csapat, bár folyamatosan vannak jelentkezők, jönnek újabb játékosok. A csapat tagja a Fejér Megyei Szent György Kórház Covid osztályán dolgozó Sándor Beatrix, aki irányító poszton szerepel, rajta kívül több tanár, jogász is csapattag, akik rettentően sportszeretők és a munkájukban is kiemelkednek.

– Egyetlen fájdalmam, amikor nekik a hétvégén munka van, akkor többször hiányoznak a mérkőzésekről. Nagyon jó összetételű csapatom van, ám a hétvégi meccseken sokszor nem tudunk teljes létszámban jelen lenni. Két hete valószínű megvertük volna a Soponyát, de ott a kezdő irányító és a lövő hiányzott. Sajnos nem könnyű összeegyeztetni a sportot és a munkát, és akkor mellette még ott a család, ahol ugyancsak hely kell állni – hangsúlyozta a szakember.

Szerencsére azért a nehézségeken többnyire úrrá lesznek, és át tudják lépni ezeket, és egyértelmű sikerként könyvelik el, hogy léteznek, hatalmas öröm számukra, hogy van a városban egy megyei csapat. A legfiatalabb játékosuk most érettségizik, a legidősebb már két éve nyugdíjban van, az átlagéletkor pedig 30 és 40 év között van. Nyugodtan lehet mondani, hogy bárkit, bármilyen életkorban szívesen várnak!

A Rácalmás elleni találkozóval fejezték be a bajnoki szezont, amelyet mindössze egy góllal veszítettek el (21-22), és a tabella 8. helyén fejezték be a pontvadászatot. Ettől függetlenül ebben az idényben sem maradtak elismerés nélkül, ők kapták a bajnokság legsportszerűbb csapata díjat, melyet az Alba Fehérvár KC - Siófok KC NB I-es mérkőzés szünetében adott át Csernus Krisztinának Kovács Aladár, az Alba Fehérvár KC sportigazgatója..