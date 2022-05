A Titánok azzal, hogy nyáron az Ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia égisze alá került, alaposan megfiatalodott együttessé vált. A szezon elején ez látszódott is, de ahogy a fiatalok felvették az Erste Liga ritmusát, úgy jöttek az eredmények is, és végül sikerült a rájátszásba jutni a gárdának. Az ifjak éltek a kapott lehetőséggel, közülük is kiváló szezont futott Ambrus Csongor, aki 43 mérkőzésen 31 ponttal zárt az első felnőtt évadában.

– Ahhoz képest, hogy az első szezonom volt, elég jól sikerült – nyilatkozta lapunknak a 19 éves jégkorongozó. – Az elején nagyon nehéz volt, hiszen kellett idő, mire fel tudtam venni a nagyokkal a versenyt. Az erő és a rutin is hiányzott, sokkal gyorsabban hozták meg a döntéseket és nem nagyon volt lehetőség a hibára, hiszen azt gyorsan ki is használták az ellenfelek. Nagyjából a tizedik mérkőzéstől kezdve kezdtük a csapattal felvenni a ritmust, személy szerint nekem is akkor kezdett el jobban menni. A szezon csúcspontja pedig kétségtelenül a decemberi és a januári időszak volt.

A jó teljesítménynek pedig meglett a gyümölcse, hiszen hároméves szerződést ajánlott neki a Hydro Fehérvár AV19.

– Csongor egy fiatal játékos, reméljük, hogy a fejlődése ugyanilyen ütemben fog zajlani, ahogy első profi évében bemutatkozott – mondta a klub honlapjának Szélig Viktor általános igazgató. – A hároméves periódus első évében még a farmcsapatban jut majd szerephez, de sok munkával bízom benne, hogy helyet tud magának követelni a Hydro Fehérvár AV19 keretében, ahogy azt a hozzá hasonlóan hároméves szerződéssel rendelkező fiatalok.

– A szezon után keresett meg a vezetőség, meglepődtem, hiszen nem gondoltam, hogy egy év után már felmerülhet hasonló dolog velem kapcsolatban. Nagyon boldog voltam, egy álmom vált válóra, ez egy jó visszajelzés is, hogy a szezon során jól dolgoztam, ez a lehetőség egy jutalom is számomra – tette hozzá Ambrus, majd kitért a közeljövő céljaira. – A nyáron nagyon sokat szeretnék még majd erősödni, hogy még jobban fel tudjam venni a versenyt a felnőtt korosztállyal. A Titánokban szeretnék egy kimagasló, húzóember lenni, illetve nagyszerű lenne bemutatkozni az ICE-csapatba. Válogatott szinten pedig a junior-világbajnokságra szeretnék kijutni a következő szezonban.

A felkészülés már elkezdődött a következő szezonra, de így is volt lehetősége Ambrusnak kilátogatni a szlovéniai jégkorong-világbajnokság utolsó mérkőzésére.

– Egy mérkőzésen voltunk kint Ljubljanában, az utolsón. Nagyszerű hangulat uralkodott a csarnokban, és öröm volt látni a szurkolókkal való közös ünneplést, hogy ennyi ember kint volt Szlovéniában és a belvárosban szinte csak magyarokkal lehetett találkozni, ez hihetetlen volt. Azt el se tudom képzelni, hogy a jégen milyen érzés lehetett ekkora szurkolás mellett játszani.