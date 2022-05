Áprilisban, a magyar fővárosban két volános volt érdekelt a VK-viadalon, a 32 éves Demeter Bence gyengébb lovaglással, ám remek futással a legjobb magyarként zárt a 4. helyen. A fehérváriak 21 esztendős tehetsége, Tamás József egy órán át döntősnek hihette magát, azonban kiderült, a gépi időmérés elromlott az elődöntőn, a záró kombi során, kézi megoldás döntött a fináléba kerülésről. Végül Tamás olasz riválisa került a legjobb 18 közé, bár ugyanannyi pontot gyűjtöttek mindketten, ám a futásnál és a lövészetnél a talján versenyző öt másodperccel jobbat teljesített, ezzel került a fináléba.

Tamás nem szomorkodhatott sokat, a szövetségi kapitány, Martinek János azonnal közölte vele, május közepén a bulgáriai Albenában bizonyíthat. A fehérvári sportoló a szerdai selejtezőt különösebb gond nélkül abszolválta az 57 versenyzőt számláló bulgáriai mezőnyben, jutott a 36 közé, azonban a szombati fináléba már nem sikerült kvalifikálnia magát a pénteki versenynapon.

Rosszul, 0-6-os eredménnyel kezdte a csütörtöki körvívást, a folytatásban sem igazán találta a ritmust, 4 győzelemmel és 13 vereséggel állt, aztán kétszer nyert, végül 13 győzelemmel és 22 vereséggel zárt, ami előrevetítette, nagyon jól kell teljesítenie a folytatásban, ha ott akar lenni a döntőben. A csoportjában a 16. helyről kellett megkezdeni a felzárkózást, a bónusz vívás során a párbajtőre kibabrált vele, a bemelegítésnél még igen, azonban a páston már nem működött, amiért sárga lapot, azaz figyelmeztetést kapott. Ám mivel a tartalék vívószerszámot nem vitte magával az emelvényre, a bíró a pirosat is felmutatta neki, ami egy pont levonást vont maga után. Gyorsan leszaladt a párbajtőrért, érthetően nem volt a legjobb lelkiállapotban, az első asszóját azonnal elvesztette, nem sikerült javítania korábbi pozícióján. Az úszásban azonban igen, a 25 méteres medencében remekelt, a második legjobb időt úszta a mezőnyben, ezzel feljött csoportjában a 11. helyre, a négy lövészettel tarkított, 5x600 méteres futást megelőzően. Miután mindössze tíz másodpercre volt az utolsó, még továbbjutó érző helytől, a szövetségi kapitány, Martinek János úgy kalkulált, ha jól fut és lő, bejöhet csoportjában a 7. helyre, ami azonnali finálés helyet eredményezett volna. Az első két lövészete nem sikerült jól, főként a második nem, komoly hátrányt szedett össze. Nem adta fel, küzdött az utolsó métereken is, de nem volt esélye a szombati fináléra, végül 15. lett a csoportjában.

-Már a selejtezőben sem ment jól a vívás, ott is rosszul kezdtem, azonban később feljöttem, az elődöntőben sajnos nem sikerült. Rutint kell szereznem, elsőéves felnőtt vagyok, ez volt a második világkupa-versenyem. A technikai számokon ment el az esély a döntőre. A gyenge vívás után is volt esélyem a fináléra, az úszás ismét jól ment, azonban a lövészet nem sikerült, sajnos kapkodtam. Itt más a mezőny, mint az utánpótlásban, fel kell nőnöm a feladathoz – mondta Tamás József.

A másik három magyar versenyző kvalifikálta magát a döntőbe, a szombat délutáni küzdelmekben érdekelt lesz Szép Balázs, Bereczki Richárd, valamint Regős Gergely. Regős – Tamáshoz hasonlóan – a B-csoportból szerzett jogot a szombati fellépésre, jó vívására alapozva kiegyensúlyozottan teljesített, a lövészetekkel sem akadt gondja, nem kellett izgulnia a továbbjutás miatt, végig ott volt az élmezőnyben, végül ötödikként ért a célba. Az A-csoportban bizonyított az idei első, Kairóban rendezett világkupán bronzérmes Szép Balázs és Bereczki Richárd, előbbi a kilencedik, utóbbi pedig a 11. helyről kezdte a kombinált számot. Szép dinamikus volt, menet közben haladt a második helyen is, végül - kapkodás nélkül – kicsit kiengedve, hatodikként végzett, utóbbinak viszont iparkodnia kellett. Végül elcsípte a hetedik pozíciót, nem kellett számolgatnia, megkímélte magát a lutritól, hogy időeredménnyel döntős lesz, vagy sem.

Martinek János szövetségi kapitány az elődöntő után megjegyezte, remélte, mind a négy magyar döntős lesz, ám ez végül három sportolónak sikerült.

- Az előző világkupák eredményei alapján úgy gondoltam, talán most is összejöhet. Annak ellenére, hogy Tamás Joci gyenge vívást produkált, volt esélye a futás és lövészet során, de a verseny hevében szerintem felgyorsult, a második sorozatában nem azt a ritmust lőtte, amit tud. A többiek hozták a kötelezőt. Remélem, a fiúk jól fogják bírni a terhelést és ott lesznek a mezőny elején, szombaton délután is.



Szombaton délelőtt a nők döntőjét rendezik. A 18 pentatlonistát számláló mezőnyben három magyar, Guzi Blanka, Réti Kamilla és Simon Sarolta jut szóhoz, délután pedig a férfiak következnek. A Fekete-tenger partján fekvő üdülővárosban a világkupa-viadal vasárnap zárul, a vegyes váltóval.