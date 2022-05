Ha nyer, már biztosan a negyedik pozícióban végez a Mol Fehérvár FC az NB I-es labdarúgó-bajnokság 2021/22-es kiírásában, ami a botrányosra sikerült tavaszi rajt tudatában nem is rossz eredmény. Sőt, nemzetközi poronddal is kecsegtet, hiszen, ha a már bajnok Ferencváros nyeri a Paks elleni, május 11-i Magyar Kupa-döntőt, a fehérváriak újra az Európa Konferencia-ligában indulhatnak majd. Ezen akár már vasárnap este gondolkodhatnak a Vidi vezetői, ha a csapat legyőzi az Újpest FC alakulatát a Megyeri úton, a 18.45 órakor kezdődő összecsapáson.

– Talán meg tudjuk menteni a szezont, ha olyan helyen végzünk és úgy alakul a Magyar Kupa eredménye, hogy kiléphetünk a nemzetközi porondra – vélekedett Sallói István, a Mol Fehérvár FC sportigazgatója. – Volt egy nagyon komoly gödör a csapat életében, ami mentálisan viselte meg a srácokat. Ebből kellett talpra állni, ez volt a legnehezebb rész vezetőknek és a szakmai stábnak egyaránt. Nagyon sokat dolgoztunk ezen. Michael Boris megtalálta a kulcsot a csapathoz, összerakott egy olyan játékrendszert, amiben mindenki komfortosan érezheti magát. Ez eredményességgel is párosult, visszajött a csapat önbizalma, bízom benne, hogy a hátralévő két mérkőzésen pici örömet okozunk a szurkolóknak ez után a nagyon nehéz szezon után.

Az Újpest is volt mély gödörben idén, aztán fellángoltak a lilák, s még akár be is érhetik a Vidit a matematika szerint. Azonban minden bizonnyal hiányozni fog újdonsült gólvágójuk, a fehérváriak kölcsönjátékosa, a Kisvárda elleni meccsen agyrázkódást szenvedett Budu Zivzivadze. Stopirának vele nem kell számolnia vasárnap este.

– Hét mérkőzés óta veretlenek vagyunk, aminek nagyon örülök. Amikor nem jöttek az eredmények, akkor is azt mondtam, hogy egy út van a sikerhez, még keményebben kell dolgoznunk és nem szabad feladnunk. Így tett a csapat és ez volt a kulcs ahhoz, hogy átfordult a csapat eredményessége – mondta a Vidi védője, Stopira. – Természetesen védőként az is nagy öröm számomra, hogy az elmúlt két bajnokin nem kaptunk gólt. Mindig jobb és jobb teljesítményt várok el magamtól, és így vannak ezzel a csapattársaim is, ennek pedig az az eredménye, hogy csapatként tudunk sikeresek lenni. Az Újpest ellen kemény mérkőzést várok, de ez az ellenféltől függetlenül az idény hajrájában hatványozottan igaz minden találkozóra. Folytatni akarjuk a győzelmi szériánkat és hat pontot szerezni az utolsó két bajnokin, erre mentálisan is késznek érzem a csapatot. Most maximálisan az Újpest elleni meccsre fókuszálunk, ahol meg kell szereznünk a három pontot, utána pedig jöhet a Paks elleni hazai szezonzáró.

Szombaton 14.45 órakor a cívisvárosban lép pályára a Puskás Akadémia, amelynek az MTK otthonában elvesztett két pontját is „pótolnia” kell a Kisvárdával szembeni versenyfutásában. A Debrecen biztosította tagságát az NB I.-ben, a „felszabadultság” akár a malmukra is hajthatja a vizet. Ám az nem, hogy ősszel hazai pályán gólt sem tudtak szerezni, a PAFC Kozák duplájával, és Puljic góljával 3-0-ra nyert, viszont februárban Babunski két találata a DVSC számára jelentett három pontot. Talán a Kisvárdának nehezebb a sorsolása, mivel a Pakssal és a ZTE-vel találkozik az utolsó két fordulóban. A Puskás a Honvéd ellen zárja majd a szezont.