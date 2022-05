Az elmúlt napokra is tartogatott bejelentéseket a Volán. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Brett Findley az olasz Bolzano gárdájától teszi majd át székhelyét a királyok városába. A 29 éves támadó a tavalyi idényben 43 találkozón 34 pontig jutott.

– A Fehérvár kitűnő csapat, úgy érzem, a következő szezonban közös lesz a cél: bajnokságot szeretnénk nyerni – mondta a klub honlapjának az egyéves szerződést kötő csatár. Szélig Viktorral beszélgetve láttam, milyen játékosokkal képzelik el a következő szezont. Képzett hokisnak tartom magam, így úgy érzem, jól bele fogok illeni a társaságba. Az együttes idén is közel volt a bajnoki címhez, így biztosan éhesen vágunk neki a következő évadnak, ezen kívül a Bajnokok Ligája-szereplés Magyarországot képviselve megtiszteltetés lesz számomra. Kíváncsi vagyok, a szurkolók hogy fogadnak majd, hiszen ellenfélként itt volt a legnehezebb játszani. Várom, hogy milyen lesz, amikor hazai játékosként lépek jégre Székesfehérváron.

Még egy fontos hírrel jelentkezett a Fehérvár. A tavalyi szezonban már a csapatot erősítő Henrik Nilsson a következő ICEHL-idényt is a Kevin Constantine gárdájában tölti majd el. A svéd bekk a 2021/2022-es kiírásban 43 mérkőzésen 27 ponttal járult hozzá az ezüstérem megszerzéséhez.

– Könnyű döntés volt, hogy még egy szezont Székesfehérváron töltsünk, a családom és én is nagyon jól érzem magam Magyarországon, nagyon tetszik a város nyilatkozta Nilsson a klub honlapjának. – Szeretek a szurkolóink előtt játszani, mindig kitűnő a hangulat a csarnokban. A következő szezonban egy a cél: az ezüstöt aranyra cserélni!

– Nilsson, amellett, hogy stabil pontja volt az előző szezon védekezésének, emberelőnyben is hasznos játékot mutatott, fontos gólokat szerzett – jegyezte meg a szerződéshosszabbítás kapcsán Szélig Viktor, a Fehérvár általános menedzsere. – Amellett azonban, hogy fontos a pontszerzés, a védekező munkája még kitűnőbb és sallangmentes volt.

A Hydor Fehérvár AV19 kerete egyre jobban formálódik, nagyjából három sornyi játékosnak van már szerződése a klubbal. A jövő héten egy fontos eseményt rendeznek meg, ugyanis szerdán sorsolják a Bajnokok Ligája csoportbeosztását, ahol története során először érdekelt lesz a Volán.