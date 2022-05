Ljubljanában szerda délelőtt csupa boldog magyar arcot lehetett látni, hiszen előző délután a magyar válogatott magabiztosan győzte le Dél-Koreát. A vártnál jobb időjárásban, igazi tavaszi napsütötte várban jó pár, piros-fehér zöld mezbe öltözött emberrel lehetett találkozni, akik egymás között esélyt latolgattak, hiszen az ázsiai csapat legyőzésével nagy lépést tettek a mieink az áhított feljutásra. A világbajnokság második napján Litvánia várt Sean Simpson együttesére, akik a nyitónapon Szlovénia ellen tisztesen helytálltak, 4-2-re nyert a házigazda. A magyarok a fehérvári Erdély Csanád triplájának is köszönhetően 5-1-re verték Koreát.

– Utoljára még utánpótlásszinten a korosztályos válogatottban ütöttem három gólt egy mérkőzésen. Szerintem mindenkiben volt egy kicsi tüske a múlt heti felkészülési találkozó után és ez látszódott is abban, ahogy elkezdtük a mérkőzést. Az jó volt, hogy nem kellett sokat emberhátrányban játszanunk, ugyan volt egy-két kiállítás, de az öt az öt elleni játék dominált. Az edzőmérkőzések utáni módosításokat viszontláthatták az edzők a pályán, örülhetünk a mai napnak – mondta lapunknak a Hydro Fehérvár AV19 támadója, majd kitért a litvánok elleni találkozóra. – Litvánia talán egy kicsit kisebb játékerőt képvisel, de nem szabad lebecsülni őket, kis regeneráció után ugyanúgy nekik kell menni, mint Korea ellen.

Fontos megjegyezni, hogy alapesetben Litvánia nem vett volna részt a szlovániai tornán, de a háborús helyzet miatti kizárások és átrendeződések miatt őket, és Romániát hívta fel az IIHF az I/A-ba.

Nagy litván helyzettel kezdődött el a találkozó, Gintautas kerülte meg a kaput, de Rajna még időben átért a másik oldalra. Ez nem zavarta meg Magyarországot, még egy perc sem kellett a vezetés megszerzéséhez. Sebőkhöz került a pakk, aki egy cselt követően a kapus hóna alatt lőtt a kapuba, 0-1. A gól után fölénybe kerültek a mieink, de nem sikerült meglőni a másodikat. Kellett idő, mire a Litvánok felocsúdtak a bekapott gól után, hét perc elteltével Rajnának kellett résen lennie, egy távolról ráemelt korong pattant meg veszélyesen a palánkon, majd Noreika kísérlete zúgott el a kapuvas mellett. A harmad közepén megvillant a magyarok első sora, egy tetszetős támadásban Hári, Sofron és Erdély volt a korong útja, utóbbi lövését védte a svéd első osztályban védő Armalis. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, a harmad végén Sofron ütközését látták szabálytalannak a bírók, kettő plusz kettőt kapott a Csíkszereda támadója.

A középső harmad magyar szempontból áthúzódó emberhátránnyal startolt. A fórban Grinius valamint Noreika helyzeténél kellett résen lenni Rajnának, de a hátrányban Hári is kiugorhatott, de a fehérváriak támadója lövését védte Armalis. Öt az öt ellen jobban uralta a mérkőzést Magyarország, mint az első húsz percben. Három és fél perc eltelte után Sofron lövése ért hozza a kapuvashoz, a pályán megadták a találatot, de videózás után érvénytelenítették, azonban büntető következhetett. A rávezetést Hári vállalta magára, aki átverte Armalist és megszerezte a magyarok második gólját, 0-2. Hét perc eltelte után négy négy ellen szépítettek a litvánok, egy elhozott buli után Alisauskas lőtte ki kíméletlenül a jobb felsőt, 1-2. Erőre kapott Litvánia, a mieink nehezebben kerültek helyzetbe, Hárinak sikerült, de kapáslövését védte Armalis. Hét perccel a harmad vége előtt Magosi szép cselei után Kulmalának passzolt, de litvánok portása átért a másik sarokra, majd Horváth távoli lökete csörrentette meg a kapuvasat. A játékrész végén mindkét oldalon adódtak még lehetőségek, a mieinktől Magosi és Vas is próbálkozott, sőt Erdélynek egy szólója is akadt, de egyikőjük sem járt sikerrel, így az utolsó húsz perc előtt még nem dőlt el semmi.

A záróetap áthúzódó magyar emberelőnnyel kezdődött, de Erdélynek nem sikerült közelről betalálnia. Próbált nyomást helyezni ellenfelére Sean Simpson együttese, de a litvánok ellentámadásaiban is megvolt a veszély. Garát kiállítása után öt a négy ellen jöhetett Litvánia, Bosas nagy löketét hárította Rajna, majd kiegészülés után Kaleinikovas veszélyeztetett. A harmad közepén emberelőnybe kerültek, ráadásul több mint egy percig kettős fórba a mieink, de nem született meg a harmadik magyar találat. Küzdött Litvánia, Magyarország is hajtott, de a játékba csúsztak hibák, jött is a szép számú szurkolóseregtől a biztatás. Az utolsó percekben emelt a sebességen a magyar válogatott, jöttek is a nagyobbnál nagyobb helyzetek, de Erdély kapu előtti lehetőségei, és Sofron lövése sem talált utat a kapuba. A litvánok nagy esélyt kaptak a végén, hiszen Kulmala kiállítása miatt fórban jöhettek. Rajnának volt dolga, a kapuvas is megcsörrent, de a győzelem Magyarországé lett. A mieink két mérkőzés után hibátlan mérleggel állnak, a csütörtöki szünnapot követően péntek este 19 órától a házigazda Szlovénia lesz az ellenfél.

Litvánia – Magyarország 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)

Ljubljana, 1500 néző. V.: Sternat, Zrnic, Nothegger, Park

Litvánia: Armalis – Alisauskas 1, Jasinevicius, Cetvertak, Cizas (1), Gintautas – Gusevas, Rumsevicius, Kaleinikovas, Grinius, Krakauskas (1)– Krukovski, Cypas, Noreika, Kumeliauskas, Bosas – Stankius, Kudrevicius, Bendzius, Krasilnikovas, Binkulis. Vezetőedző: Ron Pasco.

Magyarország: Rajna – Macaulay, Garát, Sofron, Hári 1, Erdély – Horváth, Pozsgai, Sebők 1, Kulmala (1), Magosi – Szirányi, Fejes, Nagy, Terbócs, Papp – Kiss R., Tóth, Kóger, Vas. Vezetőedző: Sean Simpson.

Kiállítások: 10, ill 10 perc.

Kapura lövések: 24-45.