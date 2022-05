Az Alba Fehérvár jótékonysági garázsvásárt rendez az Alba Regia Sportcsarnokban, május 15-én, vasárnap délelőtt. A helyszínén megvásárolhatóak lesznek a régi nagy kedvencek mezei, a bajnokcsapatokról írt könyvek és egyéb relikviák is. Az egyesület az aukcióból befolyt teljes összeget az Aska Alapítványnak ajánlja fel. A Székesfehérváron, a Homoksoron található menhelyen évente közel ezer, nehéz sorsú kutya fordul meg, a kosarasok úgy döntöttek, őket segítik a kezdeményezéssel.

A Gáz utcai csarnokban a drukkerek találkozhatnak a szakmai stáb mellett a felnőtt csapat tagjaival, az esemény 10 órakor veszi kezdetét, az aláírt ereklyék aukciós vására 10.30-kor kezdődik, az NB I-es csapat 11 órakor csatlakozik a rendezvényhez. „Az esemény teljes ideje alatt lehetőség lesz a mezek, könyvek, poszterek, és egyéb relikviák vásárlására. A tárgyi adománygyűjtő dobozt a nyitáskor kihelyezzük, aki, kutyatáppal, pórázzal, nyakörvvel, mosószerrel, tisztítószerrel támogatná a menhely működését. A Homoksoron elhagyott négylábúakat ápolnak, a kutyák súlyos testi, valamint lelki sérülésekkel kerülnek az intézménybe” – mondja Kiss Domonkos, az esemény ötletgazdája, az Alba utánpótlásának technikai vezetője.

A fehérvári kosarasok szerdán folytatják a bajnokságot, kezdődik a rájátszás, a negyeddöntő. A középszakasz utolsó fordulójában, múlt szerdán, hazai pályán fogadták a soproniakat, bár győzelemre készültek, végül 89-85-ös vereséget szenvedtek. Azzal együtt is a fehérváriak számítottak esélyesnek, hogy a szezonban előzőleg kétszer a Sopron nyert, egyszer a koronázóvárosiak. Október végén az Alba még a szlovén tréner, Dejan Mihevc vezetésével 95-82-re győzött a sérülések miatt erősen tartalékos SKC ellen idegenben, ami a nyugatiakat irányító tréner, Dzunic Branislav állásába került. Nem sokkal később Mihevc is ment, a kaposvári vereség nyomán a német Matthias Zollner ült a fehérvári kispadra. A Sopronnal február elején találkozott ismét a Fehérvár, a vendégek folytatták remek sorozatukat, 83-80-ra nyertek, összesen tíz derbit vívtak meg veretlenül, fel is léptek a tabella harmadik helyére. Később botlottak is, a középszakaszt a 4. pozícióban kezdték, ám ezen etapban a jobban teljesítő Alba előzött, a szerdai, fehérvári meccs előtt a hazaiak 18-15-ös, a nyugatiak 17-16-os mutatóval álltak. Hazai siker esetén nem lettek volna nyitott kérdések, azonban a görög Kostas Flevarakis együttese négy ponttal nyert, kitette az indexet és be is fejezte az előzést. Dráma nem történt, a fehérváriak mindössze a pályaelőnyt bukták, ami azt jelenti, idegenben kezdik, valamint, ha ötmeccses lesz az egyik fél három sikeréig tartó párharc, nem hazai pályán fejezik be a negyeddöntős küzdelmeket. Tehát a hazai diadalok mellett legalább egy, idegenbeli bravúr szükségeltetik az elődöntős szerepléshez. A tervek szerint jövő héten szerdán és szombaton, a folytatásban kedden - valamint, ha szükség lesz rá -, pénteken és vasárnap zajlanak a küzdelmek.

A negyeddöntő párosítása: Falco–Szeged, Szolnok–Kecskemét, Körmend–Oroszlány, Sopron–Fehérvár.