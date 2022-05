KÖZÉP CSOPORT

2022. május 29., 17.00

Budapest Honvéd-MFA II (5.) - Iváncsa KSE (6.)

Ennek az összecsapásnak igazán a fővárosiak számára van tétje, ők még egy győzelem esetén egyet előre léphetnének a tabellán. Ősszel sima győzelmet arattak az iváncsaiak, a 4-0-val nagy valószínűséggel most is kiegyeznének, bár erre most azért kevés az esély.

Dunaújváros FC (3.) – Rákosmente FC (19.)

Amennyiben simán veszi az akadályt az újvárosi gárda és riválisuk, és az előttük álló Balassagyarmati VSE pontot veszít a Makó FC ellen, akkor odaérhet a piros-fehér együttes a második helyre. Mindenesetre novemberben szoros meccsen 4-3-ra nyert a Dunaújváros.

NYUGATI CSOPORT

2022. május 29., 17.00

Kaposvári Rákóczi FC (11.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (19.)

Agárdon nem sok sanszot adott a Rákóczi FC vendéglátóinak novemberben, 5-1-es győzelmük után természetesen ők lehettek az elégedettebbek. A Gárdony utolsó meccse lesz az NB III-ban, reménykedhetnek egy esetleges szép búcsúban, mielőtt visszatérnek a megyei pontvadászatba.

FC Nagykanizsa (9.) - Puskás Akadémia FC II (5.)

A házigazdák alaposan helybenhagyták múlt héten a Bicskét, de a PAFC II ellen is jó emlékeik lehetnek, mivel a 19. fordulóban 1-0-ás sikerükkel elvitték a pontokat Felcsútról. Az akadémisták tíz meccs óta veretlenek, és ennek megtartására törekedhetnek.

Mol Fehérvár FC II (10.) - Bicskei TC (6.)

A megyei rangadón az őszi idényben nem jutottak dűlőre a felek, sőt még gól sem született a Sóstói stadionban. A Vidi II nyolc mérkőzés óta nem kapott ki, viszont a Bicskei TC – amely remek tavaszt produkált – a múlt héten hazai pályán szaladt bele a késbe, miután utolsó hazai meccsükön szenvedtek 4-0-ás vereséget a Kanizsától.