Hat évesen – egy karate-terem szétverése után – kezdett kézilabdázni az oroszországi Bokszitogorszkban. A moszkvai sportiskolai éveket követően a másodosztályú Veszprém játékosa volt, mielőtt 16 évesen egy próbajátékot követően szerződtette az akkor Cornexi néven futó fehérvári együttes. Triscsuk Krisztina nyolc évig sportolt a Köfém csarnokban, majd szerepelt Érden, Dunaújvárosban, Siófokon, Kisvárdán, s egy szezonon át a német Thüringer HC együttesét erősítette. 2019-ben a DKKA-ba tért vissza a megyébe, 2020-tól pedig újra az Albát erősítette. Összesen tíz éven át kézilabdázott Székesfehérváron, itt lett válogatott játékos, s ezt méltóképpen, városi elismeréssel, ezüst kereszttel ismerte el Cser-Palkovics András polgármester, és Mészáros Attila alpolgármester.



– Minden sportot szerető ember számára kettős érzés ez. Krisztinán is azt láttam, hogy meghozta ezt a döntést, de nem könnyű egy hat éves kortól felépített játékospályafutást befejezni. Azért gondoltuk, hogy külön megköszönjük neki a fehérváron eltöltött éveket, mert ő tényleg a klubhűséggel, városhűséggel, alázattal, szorgalommal, játékintelligenciával és tudással igazi példaképpé vált Székesfehérváron. A magyar kézilabdában is, de itt, nekünk különösen sok örömet okozott. Sok sikert kívánunk neki játékospályafutása után is!

A meghatódott, 36 éves átlövő eddig 454 NBI-es meccsen 2212 gólt szerzett. Az imponáló számot pénteken 18 órától, a Mosonmagyaróvár elleni szezonzárón kerekítheti véglegesre.