A szezonban háromszor találkoztak, kétszer a nyugatiak győztek, egyszer a fehérváriak, akik jobban állnak a tabellán. Az Alba 18 sikerrel és 15 vereséggel várja a felsőházi zárást a 4. helyen, az SKC eddigi mérlege 17-16. Ha a hazaiak nyernek, jövő héten, hazai pályán kezdik a rájátszást. A fehérváriak irányítója, Pongó Marcell optimista a hétközi derbit megelőzően. – Szolnokon fontos mérkőzést vívtunk, ugyanis volt még esélyünk a 3. hely megszerzésére. Nyertünk, ám a számunkra érdekes másik meccs eredménye végül úgy alakult, hogy nem tudunk előrébb lépni.

Tisztában voltunk azzal, hogy az Olajnak lesznek hiányzói, ezzel együtt is nagyon jól kosárlabdáztak az első félidőben, amihez mi asszisztáltunk. Aztán összeszedtük magunkat, úgy jöttünk ki a folytatásra, hogy szorítottunk a védekezésünkön, valamint támadásban is jobban járt a labda. A célunk az, hogy a Sopront itthon megverjük, így hazai pályán kezdjük a playoffot, amit szintén az SKC ellen indítunk. Nem lesz könnyű dolgunk, a légiósaik jól kiegészítik egymást, a magyarjaik is hozzá tudnak tenni.

A kettő-kettő elleni szituációkra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, ezeket szeretnénk minél jobban hatástalanítani, majd leindításokkal könnyű kosarakat szerezni. Izgalmas párharc lesz, remélem, sok szurkoló eljön a szerdai, majd a negyeddöntős meccsekre is, mert nagy szükség lesz rájuk.