„Szégyen” – állt a hatalmas felirat kispesti tábor előtt, s érthető volt a Honvéd szurkolóinak elkeseredése, mert a piros-feketéknek újra a kiesés ellen kellett harcolniuk a bajnokság vége előtt három fordulóval. A tabella 10. helyéről érkező fővárosiak meg akarták lepni a Vidit és híveiket, erőszakosan kezdtek, Boubacar Traoré előbb a tizenhatoson belül esett hanyatt – nem rántotta le senki –, majd néhány másodperccel később alig fejelt a bal kapufa mellé, igaz, ezt már lesről tette a hórihorgas csatár. Hamar válaszoltak a hatmeccses veretlenségi sorozatban robogó hazaiak, Nego futotta le őrzőjét, centerezése azonban nem talált embert, a labda mégis eljutott a második hullámban érkező Kodróhoz, lövését Tujvel vetődve védte. A Honvéd dominált, mégsem jutott helyzetig, ellenben Dárdainak elegendő volt begyűjtenie egy kósza labdát, fordult, s 17 méterről tüzelt is, nem sokat tévedett. Ez sem vetette vissza a kispestiek lendületét, Traoré harcolt a labdával, jól gurított vissza, Jonsson pedig zavartalanul bombázott 15 méterről, Kovács Dániel védett hatalmasat a keresztléc alatt. Nem lehetett panasza a találkozót a helyszínen megtekintő szövetségi kapitánynak, Marco Rossinak sem, hiszen lüktetett a játék, jó volt az iram, s a pályán lévők közül jelenleg is aktív válogatott játékos, Nego Loic is agilis volt. No meg Dárdai Palkó. A 25. percben Zulj ívelt fel egy labdát, Kodro a tizenegyespontnál mellel készítette le a berobbanó Dárdainak, aki futtában ballal lött a kapu közepébe – tetszetős támadás végén szerzett vezetést a Vidi, 1-0. Átvette az irányítást a fehérvári egylet, azonban a Honvéd jelezte, nem törődik bele helyzetébe: Jonsson fejese a felső kapufát érintette. Alig telt el egy perc, s Traoré maga sem hitte el, mi maradt ki: Tamás Krisztián centerezésére érkezvén a becsúszó Stopira mentett előle. A szünet előtt nagy lépést tett a Vidi a győzelem felé, Nego passzolt középre, Zulj eltörte a labdát, de így került helyzetbe a hosszún érkező Kenan Kodro, aki közelről helyezett a hálóba, 2-0.

Forrás: Török Attila / Nemzeti Sport

Fordulás után a Honvéd volt veszélyesebb. Tíz perc alatt háromszor is felértek a fehérvári kapu elé, Traoré azonban általában nem talált célt, egyszer pedig Kovács ölelte magához a lasztit. Kettős cserével próbálta a támadásokat élesíteni Nebojsa Vignjevics. Így is a mali támadó, Traoré volt a végállomás a 65. minutumban, egy lövés vágódott le róla, Kovács villámgyorsan vetődött aztán a labdára. Boubacar Traoré fáradhatatlanul ólálkodott a Vidi kapuja előtt, s rendre helyzetbe is került, egy mellé, majd egy fölé fejelt labdáját követően eltalálta a kaput, de Kovács Dániel résen volt. A hajrában a fehérváriak tűzijátékot rendeztek, azonban a vendégvédők mindent blokkoltak. Harcolt a Honvéd a szépítésért, de az albán Albi Doka lövését hárman blokkolták, majd közelről ellőtte a labdát a kapu előtt keresztbe. A végére tartogatták a slusszpoént RBD ultrái: transzparensükkel a kispestieket figyelmeztették az NB II-be vezető út veszélyeire, melyek erősen fenyegetik a Honvédot.

Mol Fehérvár FC – Budapest Honvéd FC 2-0 (2-0)

Mol Aréna Sóstó, 2527 néző. V.: Berke Balázs (Georgiou, Horváth Z.)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Rus, Stopira, Sabanov – Nego (Bese, 91.), Zulj, Pinto (Alef, 87.), Dárdai (Bamgboye, 80.), Heister – Kodro, Nikolics (Petrjak, 80.). Vezetőedző: Michael Boris

Honvéd: Tujvel – Petkovic, Batik, Klemenz, Tamás – Nagy G. (Hidi, 75.), Pantelic (Bőle, 82.), Doka – Machach (Lukic, 60.), Jónsson (Zsótér, 60.) – Traoré (Drazic, 82.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics

Gól: Dárdai (25.), Kodro (45+1.) Sárga lap: Zulj (6.) ill. Lukic (68.), Zsótér (77.)