Emlékezetes pillanat: a Vidi izgő-mozgó, csupaszív nigériai származású szélsője egy hazai bajnokin támadás közben hasra esett, s a földön csúszva majdnem elhagyta egyébként sem szorosra passzintott rövidnadrágját. Nos, Funsho Bamgboye csütörtök délelőtt hófehér ingben, elegáns, kék öltönyben jelent meg a Hiemer-ház házasságkötő termében. Ünnepre készült, hogy átvegye a magyar állampolgárságát bizonyító honosító okiratot.

Bamgboye 1999. január 4-én a nigériai Ibadanban született, 2017. februárjában Katarból költözött Magyarországra, a Haladás utánpótlás-játékosa lett. A Vidi 2019. júliusában szerződtette Funit, immár a magyar személyi igazolványa szerint Bamgboye Funsho Ibrahimot.

– Sokat jelent számomra, hogy megkaptam a magyar állampolgárságot, hazámként tekintek Magyarországra. A válogatottság még a jövő zenéje. Nagy megtiszteltetés lenne, ha képviselhetném az országot, de tudom, hogy ehhez olyan teljesítményt kell nyújtanom majd a Vidiben, hogy felhívjam magamra a figyelmet, így jelenleg minden energiámmal azon vagyok, hogy jól zárjuk a szezont – mondta a 23 éves Bamgboye, akit Stopira kísért el a nagy eseményre.

A futballistának – s a többi állampolgári esküt tévő civilnek – a város polgármestere, Cser-Palkovics András gratulált.

– Mindig különleges, ha valaki messziről érkezik, más kultúra elemeit hozza hozzánk és él már régóta velünk. Az ő csapatukból pedig kiemelkedik az, aki már sokat adott a közösségnek, Székesfehérvárnak. Funsho olyan labdarúgót köszönthetünk, aki hosszú ideje szerepel a magyar labdarúgásban, a Vidi örökmozgója.

A fehérváriak sportigazgatója, Sallói István is megjelent a honosítási procedúrán.

– Mindig nagy dolog, mikor egy távolról jött ember sajátjának érzi az országunkat, s nyitott arra, hogy a magyar válogatottat képviselje. Öt évvel ezelőtt láttam a Haladás ifiben játszani, szívesen le is igazoltam volna az akkori csapatomba, de a Vidi megelőzött. Csupaszív ember, nagyon jó srác az öltözőben is, örülök, hogy magyarnak tekinthetjük, és növekednek a magyar játékpercek száma a Vidiben. Megvannak azok a képességei, amelyek a nemzetközi szinten szükségesek. Dinamika, sebesség. A döntéshozatalban kell egy picit fejlődnie, de fiatal játékos – vélekedett újdonsült honfitársáról Sallói István.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap