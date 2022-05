Néhány héttel ezelőtt még minden bizonnyal vérre menő csatát vívott volna egymással a Mol Fehérvár FC és a Paksi FC. A Bognár György vezette tolnaiak erősen kacérkodtak a negyedik – kupadöntős vereségük esetén – nemzetközi porondot érő helyért, mára azonban leeresztettek a szezon végén vezetőedzőjüket vesztő zöld-fehérek. A csakis magyar játékosokkal dolgozó Paks üde színfoltja a honi mezőnynek, sok gól jellemezte meccseiket, a gólokat ontó Ádám Martin régen látott mennyiséggel lesz gólkirály itthon.



S a Paksi FC-nek még egyáltalán nem mindegy, mit játszik a Vidi vendégeként. Ugyanis, ha nem nyer, könnyen hátrébb csúszhat a tabellán. A Mol Fehérvár FC odaért a nemzetközi szereplésre jogosító pozícióba, s ezt örömjátékkal ünnepelné a Sóstón.



– Biztos vagyok benne, hogy mindkét csapat szeretné sikerrel befejezni a szezont, így két, három pontért pályára lépő együttest láthatnak majd a szurkolók szombaton – vélekedett a molfehervarfc.hu-n Jevhen Makarenko, a Vidi középpályása. – A paksiak bizonyára kissé csalódottak az elveszített kupadöntő után, de szerintem ezért is fontos lesz számukra is, hogy szépen fejezzék be az idényt. A mi célunkon azonban ez nem változtat, meg kell szereznünk a győzelmet ellenük. A Paks direkten, sajátos stílusban futballozik és fizikálisan erős játékosokkal rendelkezik, ezekre azonban felkészültünk a hét folyamán. A saját játékunkat kell játszanunk és győzelemmel szeretnénk megköszönni szurkolóinknak az egész szezonon keresztül tartó buzdításukat.