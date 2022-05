Az öt fehérvári játékost (Magosi Bálint, Erdély Csanád, Horváth Milán, Hári János, Terbócs István) a keretében tudó magyar válogatott kedden játszotta a torna nyitómérkőzését. A mieink talán némi meglepetésre, simán, 5-1-re legyőzték az ázsiai csapatot, az ellenfélnek igazából esélye sem volt a több mint ezer magyar szurkoló által támogatott piros-fehér-zöld együttes ellen. A Hydro Fehérvár AV19 támadója, Erdély Csanád igazán elemében volt, hiszen a középső harmadban háromszor is betalált, ezzel felnőtt pályafutása első mesterhármasát szerezte a nemzeti csapatban.

Szerdán azzal a Litvániával nézett farkasszemet a válogatott, amely gárda előző nap megnehezítette a vb esélyes Szlovéniát, a házigazda „csak” 4-2-re nyert a háborús helyzet miatt az I/B csoportból felhívott együttes ellen. Sean Simpson együttese Sebők és Hári góljával a második harmadban vezetett 2-0-ra, de egyáltalán nem volt könnyű mérkőzés, a litvánok bátran letámadtak, és sikerült is szépíteniük még a középső húsz percben. A záró harmadban aztán a mieink próbálták bevinni a harmadik találatot, de nem sikerült, így a végén szükség volt Rajna bravúrjaira és a védők önfeláldozó blokkjaira. A Fehérvár játékosa, Horváth Milán is sokat dolgozott a találkozó utolsó részében a magyar kapu előtt.

– Jól alakulnak eddig a találkozók, nagyon jó csapattal jöttünk ki, összeállt a hokink. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, remélem ezen az úton folytatjuk tovább – mondta az első felnőtt világbajnokságon játszó védő. – A litvánok elleni találkozó sokkal fizikálisabb volt, mint a keddi. Sokkal nagyobb darab játékosokból állnak, számítottunk rá, hogy ránk jönnek majd.

– A Dél-Korea elleni mérkőzés nagyon jó volt, a litvánokkal elleni viszonylag jól sikerült. Azt hozzá kell tenni, hogy szerintem Litvánia jobb csapat, mint Korea. Meglepően jók a litvánok, láttuk ezt már a szlovénok elleni mérkőzésükön is, jól mozogtak. A kazahsztáni világbajnokságról volt emlékem róluk, ott nagyon gyengék voltak. Azóta sokat fejlődtek, örülök, hogy ilyen ilyen kemény meccs volt, jobb érzés ilyet megnyerni, mint amikor már a felénél 5-0 – nyilatkozta lapunknak a második magyar gólt szerző Hári János. – A lényeg, hogy megvan a két győzelem, ezért jöttünk ide. Csapatként játszottunk, a végén nagyokat blokkoltunk, küzdöttünk egymásért, még ha nem is a legjobb játékunkat nyújtottuk, de a győzelem a lényeg.

– Kemény, melós mérkőzés volt. Az ellenfél egy nagyon jól felkészített csapat volt tele nagy játékosokkal, keményen küzdöttek ők is, nehéz volt ellenük játszani. Más stílusú játékra volt szükségünk, Korea ellen a korcsolyázáson volt a hangsúly, Litvánia ellen pedig a fizikális játékon, az egy-egy elleni párharcokon. Szoros találkozó volt, de a srácok megoldották a feladatot, megérdemeltük a sikert – értékelt a magyar válogatott vezetőedzője, Sean Simpson.

A mieinkre csütörtökön egy szünnap várt, majd pénteken jön a csoport rangadója, hiszen Erdélyék a szintén hibátlan mérleggel álló, Romániát 9-1-re verő Szlovéniával csapnak össze 19 órától.

– Erős ellenfél Szlovénia, nem nagyon vertük meg még őket tétmérkőzésen, de itt a lehetőség. Kicsit könnyebb is úgy játszani, hogy a nagyobb nyomás rajtuk lesz és nem rajtunk. Nekünk olyan meccseken, mint a Litvánia elleni, csak veszítenivalónk van, elvárás a győzelem. A szlovénok ellen kicsit relaxáltabban lehet játszani majd – tekintett előre Hári.

A magyar szurkolók a szünnap ellenére sem pihentek, hiszen délelőtt a Tivoli Parkban jótékonysági futást tartottak, a bevételt pedig a Heim Pál Gyermekkorház részéré ajánlották.