A világbajnokság előtt egy nappal érkezve a szlovén fővárosban nem sok jel mutatott arra, hogy 24 óra múlva megkezdődik a torna. A mérkőzések helyszínéhez, a Hala Tivolihoz közeledve már egyre több jele volt az előkészületeknek, az újságírók érkeztek átvenni az akkreditációt is. A mérkőzés napján a festői szépségű Ljubljana belvárosában sétálva kevés olyan vendéglátóegységet lehetett látni, ahol ne ültek volna magyar hokimezben drukkerek. Voltak magyarok, akik csak sétálgattak a bájosan olaszos hangulatú utcákon, de voltak, akik rögtön az első nap a város nagy részéről látható várat vették szemügyre. A helyi napilap szerkesztőségébe kiragasztott aznapi megjelenés is nagy helyet szánt a világbajnokságnak, érthetően leginkább a hazai csapattal foglalkozott az írás, a szlovénok keretében ott volt a Volán játékosa, Anze Kuralt is.

Ha már magyar szurkolók, a tábor egy része egy ünnepnapnak megfelelően kiöltözött, hiszen három év kihagyás után lépett jégre világbajnokságon a válogatott. Ami a világbajnokság nyitótalálkozóját illeti, nagy tétje volt a mérkőzésnek, hiszen papírforma szerint Dél-Korea és Magyarország lehet még harcban Szlovéniával karöltve a két feljutó helyre.

A magyar szurkolók közül többen ünneplőbe öltöztek, hiszen három év után szurkolhattak a válogatottnak világbajnokságon

Forrás: Beke Zsombor / Fejér Megyei Hírlap

A több mint két szektort megtöltő magyar szurkolók az első percekben tapogatózó játékot láthattak, Terbócs, illetve a túloldalon Sin Szang Hun lövése szállt mellé. Fölényben játszottak a mieink, Kóger próbálkozását védte bravúrral Dalton, ahogy Fejes távoli kísérletét is. De ami késik nem múlik, Fejes hat perc elteltével már sikerrel járt, a védő szépen kilőtte a bal felsőt, 1-0. Nem lassítottak a magyarok, két perccel később Garát kipattanóját Sofron értékesítette, 2-0. Megzavarodtak a koreaiak, Garát, majd Hári lövése épphogy elcsúszott a kapuvas mellett. Hét perccel a harmad vége előtt ismét az első sor villant meg, Sofron készítette le a pakkot Hárinak, de Dalton mamuttal hárított. Két minutummal később ismét a Hydro Fehérvár AV19 támadója került ziccerbe, de a kapussal szemben elütött a korong felett. A játékrész vége előtt majdnem szépítettek az ázsiaiak, Kang Yoon Seok csapott le egy eladott pakkra, de Rajna védeni tudott.

A középső harmad bár vendéglövéssel kezdődött, gólt ismét Magyarország szerzett. Kicsivel több mint három perc elteltével Erdély nagy helyzetben először a kapuvasat találta el, de a kipattanót már nem hibázta el a Volán csatára, Dalton mellett a rövidre leadott lövése utalt talált a kapuba, 3-0. Jól játszott a magyar válogatott, Sofron szép cselek után lőhetett, de Dalton védett. Hat perc elteltével emberelőnybe kerültek a mieink. Négy felkészülési mérkőzésen nem sikerült betalálni fórban, most, a világbajnokságon rögtön összejött a gól, Erdély mattolta a kapust, 4-0. A harmad derekán négy a négy ellen Erdély talált be ismét, ezzel saját maga harmadik, a válogatott ötödik gólját megszerezve, repültek is a magyar szektorból a sapkák, 5-0. Pörgött Magyarország, Dél-Koreának szinte momentumok sem jutottak, Magosi ütőjében volt a hatodik is, de a fehérvári támadó a kapuvasat találta el. Hat perccel a játékrész vége előtt szépítési lehetőséget kapott Korea egy emberelőny formájában, majd Horváth szabálytalansága után büntetőt végezhetett el Ahn Jin Hui, de Rajna túljárt a csatár eszén. A folytatásban Hári és Sofron is veszélyeztetett, de nőtt az előny.



A harmadik harmad elején ismét a magyar kapusnak kellett bravúrt bemutatnia, a tábor éltette is az UTE hálóőrét. Ezután ismét fórban támadhatott Dél-Korea, de Rajnának nem nagyon kellett közbeavatkoznia. Ebben a húsz percben kicsit több terület jutott Koreának, de a veszélyes akciókat továbbra is Magyarország vezetett. Egy jól sikerült cserén belül Kóger és Vas is próbálkozott, de Dalton résen volt. Hátul néha becsúszott egy-egy figyelmetlenség a mieink részéről, az egyik ilyen után Ahn Jin Hui a kapuvasat találta el. Később ismét öt a négy ellen próbált volna meg szépíteni Korea, de ázsiai helyzetek helyett Erdély ugorhatott ki, de a szóló kimaradt. A legvégén még Kim Sangwook betalált, de a magyar győzelem nem forgott veszélyben. A mienk a vártnál simább sikerrel, a feljutásért vívott harcban egyik riválist legyőzve kezdtek a világbajnokságon, folytatás szerdán Litvánia ellen.

Magyarország – Dél-Korea 5-1 (2-0, 3-0, 0-1)

Ljubljana, 1500 néző. V.: Holm (svéd), Sewell (brit), Leermakers (holland), Zgonc (szlovén)

Magyarország: Rajna – Garát (1), Macaulay, Erdély 3 (1), Hári (1), Sofron 1(1) – Pozsgai, Horváth, Kulmala, Sebők, Magosi – Szirányi (1), Fejes 1, Papp (1), Nagy (1), Terbócs (1) – Kiss R., Kóger, Vas, Tóth R., Sárpátki. Vezetőedző: Sean Simpson.

Dél-Korea: Dalton – Lee Don Ku, Yoo Beom Suk, Kang Yoon Seok, Kim Sangwook 1, Ahn Jin Hui (1) – Oh Ingyo, Kim Wom Jun (1), Park Jin Kyu, Kim Kisung, Lee Chong Min – Song Hyeongcheol, Lee Minjae, Kim Hyosuk, Jeon Jungwoo, Shin Sanghoon – Nam Heedoo, Kang Minwan, Lee Jong Min, Lee Je Hui. Vezetőedző: Lee Chang Young.

Kiállítások: 4, ill 4 perc.

Kapura lövések: 23-20.