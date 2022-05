A képlet nem volt bonyolult a Sopron ellen: ha a Fehérvár nyer, a 4. helyen zárja a középső szakaszt, ha veszít, ötödik. Lenzelle Smith az állát fájlalta, nem lépett pályára, Davis ziccerével, majd triplájával indult a mérkőzés, a túloldalon Ford duplát, Myers hármast dobott, a házigazdáknál beköszönt Vojvoda, Omenaka és Lukács is, 12-5-nél Kostas Flevarakis időt kért. Omenaka és Pongó kosarával tovább nőtt a hazai előny, azonban megakadt a hazai gépezet, Ford duplájával, az elnyűhetetlen Borisov hármasával közelített a vendég, aztán Fazekas is betalált kintről, az első negyed zárása előtt másfél perccel Zollner időt kért, 16-13. Borisov trojkájával egalizáltak, Vojvoda kétpontosára Myers távolról felelt, tíz perc után a vendégek vezettek, 18-19. Őrizte szűk előnyét a vendég, sőt, négy ponttal meg is lépett, Borisov jóvoltából, meg is jött a tíz, roppant lelkes soproni drukker hangja.

Vojvoda mesteri hármasával egy pontra érkezett a házigazda, a fehérvári tréner, Matthias Zollner gyakran cserélt, azonban a változtatásoknak hirtelen nem lett eredménye, aztán Takács középtávolija beszédült, a házigazdák vezettek egy ponttal. Felváltva estek kosarak, Omenaka zsákolásával 30-26-ra alakult az eredmény. Vojvoda hármasa a hálóba hullt, Fakuade betörés után volt eredményes, közel tíz pontra hízott a kék-fehérek előnye, időt kért az SKC. Myers sikeres büntetői után Szabó Zsolt hármassal jelentkezett, hangosan jelezte, szerinte járna még egy dobás, mert szabálytalankodtak vele szemben, a játékvezetők meggyőzésébe beszállt Zollner is, ám utóbbi túl vehemens volt, technikai hibát fújtak rá. Nagy harc dúlt a gyűrű alatt, Lukács és Davis harcolt a nyugatiakkal, maradt a differencia, félidőben 46-42 állt az eredményjelzőn.

Növelte a különbséget a házigazda, a remeklő Borisov tartotta meccsben a vendégeket, Montgomery és Mack is belelendült, egy pontra jöttek a látogatók, 56-55. Minden hazai dobás célt tévesztett, ellenben Myers nem rontott közelről, középtávolról és távolról, Zollner időt kért, 56-60. Állva maradt a Fehérvár, kapkodva fejezték be az akciókat, tíz ponttal megléptek a vendégek. Öt pontra jött az Alba, Supola hármasával megint megléptek a látogatók, Myers sem hibázott, nem találta az ütemet a házigazda, 61-72. Myers mindig betalált, 15 ponttal megléptek a határszéliek, sőt, többel is. Vojvoda remekelt, ő tartotta meccsben a hazaiakat, végül nyert az SKC (85-89), így ők kezdik otthon a negyeddöntőt.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár – Sopron KC 85-89 (18-19, 28-23, 14-24, 25-23)

NB I-es bajnokság, középszakasz, felsőház, 10. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1500 néző, vezette: Benczur Tamás, Kapitány Gellért, dr. Mészáros Balázs (dr. Gincsai János Péter)

Alba: Pongó 2, Vojvoda 28/15, Lukács 11/6, Fakuade 9/3, Davis 21/6, csere: Takács Milán 2, Szabó 3/3, Omenaka 9. Vezetőedző: Matthias Zollner

SKC: Mack 16/6, Myers 33/12, Ford 2, Sitku 2, Montgomery 14, csere: Supola 3/3, Fazekas 3/3, Borisov 16/9, Takács N. -, Werner -. Vezetőedző: Kostas Flevarakis