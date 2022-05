Mindössze két forduló van hátra a bajnokságból, az arany­éremért folytatott harcban és az alsóházban nagyjából eldőltek az érdemi kérdések. Az Alba FKC csapatát nem fenyegeti a kiesés réme, úgyhogy nyugodtan, mondhatni tét nélküli összecsapáson léphetnek pályára Vácott. Ellenfelük szinte mumusukká vált az utóbbi években. A 2016 óta megrendezett tíz találkozójukból nyolcat a piros-kékek, az Alba pedig kettőt nyert meg. Az idei szezonban, még januárban a Köfém Sportcsarnokban pedig magabiztos, 29-37-es vendég győzelem született.

A Váci NKSE gárdája legutóbb az eddigi címvédő FTC Rail-Cargo Hungária dolgát nehezítette meg, csupán egyetlen találat döntött a fővárosiak javára. Nem véletlenül voltak boldogok a meccs után a zöld-fehérek, és ünnepelték győzelmüket, és ennek hangot is adott az Elek Gábort az eltiltása miatt helyettesítő Duleba Norbert másodedző.

– A Vác jól felkészült, tökéletesen megoldotta a feladatát, mi az egygólos győzelemnek örülhetünk.

– Az utolsó fordulókban olyan mérkőzések következnek, ahol ellenfeleink erősebbek, mint mi, és a tabellán is előttünk foglalnak helyet. Igazából nincsen vesztenivalónk, de a legjobb formánkat szeretnénk nyújtani a Vác ellen is – fogalmazott Józsa Krisztián, a fehérváriak vezetőedzője.