Kispest NKK – Gárdony-Pázmánd NKK 30-28 (18-16)

Soroksár, 150 néző. Vezette: Héjja, Kónya

Kispest: Binó, Pityer (kapusok) – Szabó E. 8(4), Puskás L. 6 (1), Szabó J. 4, Kiss K. 4, Vajer 3, Kaposvári 2, Gazsovics 2, Kostyalik 1, Solt, Molnár A., Csomor, Felső. Vezetőedző: Béki Nagy Bertalan

Gárdony: Vajk – Győrffy 7, Pados 4 (1), Becséri 2, Zámori 4 (1), Horváth L. 2, Szűcs N. 6. Csere: Németh Zs. (kapus), Nagy A. 2, Bocsi 1, Hargitai, Sárvári, Piller, Rezneki, Ágoston, Mandel. Edző: Virincsik Anasztázia

Kiállítások: 16 ill. 10 perc

Hétméteresek: 6/5 ill. 4/2

Két fordulóval az alsóházi rájátszás vége előtt a második vendége volt az első. Vagyis a két legjobban teljesítő együttes csapott össze, nem is akármilyen tét terhe alatt. A tópartiak két ponttal vezették a tabellát a Kispest NKK előtt, s a hazaiak nem titkolták, hogy szeretnék befogni közvetlen riválisukat. Ugyanis korántsem mindegy, hogy az előkelőbb pozícióban végző NB I/B-s egylet papíron gyengébb NB II-es csapattal találkozik majd az osztályozón.

Nem indult rosszul a rangadó a gárdonyiak számára, a hatodik percben már 4-1-re vezettek, azonban szinte a semmiből erőre kapott a Kispest. A hazaiak folyamatosan ostromolták a Gárdonyt, loholt ellenfele nyakán, azonban Zámori Dorina, Győrffy Réka és Szűcs Noémi jóvoltából a tóparti lányok egy-két gólon tudták tartani a sárgamezeseket. Az egyre sűrűsödő eladott labdák és rontott lövések felhozták a hazaiakat, s Kaposvári a 23. percben egyenlített, 12-12. Sőt, az irányítást is átvették a fővárosiak, s a szünetre kétgólos fórt kovácsoltak, 18-16.

A fordulást követően sem tudott újítani a Gárdony, sok hibával játszottak Virincsik Anasztázia lányai, akik a technikai hibák mellett naggyá tették a nem is olyan régen még a Velencei-tó partján védő Binó Boglárkát. Állandósult a kispesti vezetés, egy ideig szaladt az eredmény után a Gárdony-Pázmánd, aztán túlságosan is kinyílt az olló (26-20, 45. p.) Vajk Eszter és Binó Bogi kapuspárbaja után, no meg Virincsik Anasztázia időkérése nyomán visszatért a meccsbe a Gárdony. Az utolsó kilenc percben a mínusz hatról két gólra zárkóztak fel a vendégek, s az egyenlítésre is volt sanszuk. Azonban az utolsó percben Pityer Dorottya kivédte Zámori hetesét és Piller Kármen ziccerét is, így a Kispest 30-28-ra nyert, s pontszámban beérte Becséri Kittiéket.

Azonban a gólarány még a gárdonyiaknak kedvez, akik május 21-én 16 órakor a Hajdúnánás elleni rangadóval zárják a rájátszást.