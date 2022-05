Egy kupadöntő mindig más, mint egy bajnoki meccs. Egy kupadöntőnek varázsa van, és teljesen mindegy, hogy milyen szintet képviselnek a résztvevő felek. Láthattuk egy hete, hogy a Magyar Kupában közel negyvenezren látogattak ki a Puskás Stadionba, és az angol FA Cup, a világ legrégebbi versenysorozata már 1872 óta kápráztatja el a szurkolókat.

A Fejér Megyei Kupának ugyan nincs ilyen jelentős múltja, de azért nem panaszkodhatunk, mivel az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága által létrehozott megmérettetés 2016/17-es idényben indult útjára, és azóta az egész megye labdarúgását megmozgatja, ősztől tavaszig.

Ez a döntő annyiban volt más, mint a korábbiak, hogy két egykori győztes csapott össze. A Főnix FC együttese az első két évben zsebelte be az elsőséget, míg az Ercsi Kinizsi a 2018/19-es kiírásban diadalmaskodott, de már harmadik alkalommal jutott el a döntőbe.

A mérkőzés előtt a csapatok felsorakoztak a kezdőkörhöz és a szurkolókkal együtt elénekelték Magyarország nemzeti himnuszát, majd két ifjú Főnix-nevelés, Gombor Zsombor és Bence végezhették el a finálé kezdőrúgását.

Szalai Pál (narancs) pillanatai, a találkozó egyetlen gólját szerezte

Forrás: Kricskovics Antal

Ideális labdarúgóidőben indult az összecsapás, mely az első negyvenöt percben eléggé hullámzó játékot hozott. A Főnix FC próbált valamivel többet kezdeményezni, hét percen belül három fehérvári szöglettel. A 16. percben láttuk az első két kapura lövést, előbb Somogyvári Martin 12 méteres löketét, majd Németh Gábor 17 méterről kínálta meg Szabó Tamást. Aztán Andrejev Illés hozta a frászt csapattársaira, mellényúlt ugyanis egy középre ívelésnél, a labda pedig nem sokkal a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. A 25. percben ismét Somogyvári előtt kínálkozott lehetőség, egy jobboldali beadás után alig fejelt mellé. Mindkét vezetőedző igyekezett instruálni az övéit, miközben Pavlik József nyugalomra intette a narancs mezeseket, addig Lieber Károly rendre tapssal kísérte csapata egy-egy ígéretes helyzetét. A 31. percben Holentoner Edvin addig kevergetett, míg a 16-oson belülre jutva kapura zúdította a labdát, de Szabó Tamás szerencséjére a felső léc megmentette a góltól. Majd Rebők Imre és Németh G. összjátéka után Németh talált az oldalhálóba. A 36. percben a túloldalon saját játékostársát találta telibe Adorján Gergő 13 méterről ajtó-ablak helyzetben egy jobboldali beadást követően.

A második félidő is kezdőrúgással indult, melyet az Ercsi utánpótlásából Németh József György végzett el, aki a szünetben külön készült erre. Rögtön a fordulás után a kiugró Adorján veszélyezetetett balról, de Andrejev lábbal nagyot védett. Az 52. percben Somogyvári adott középre, a védők mögül kibújó Rebők 8 méterről kecsegtető szituációban viszont Szabóba lőtt. Nagy taktikai csata zajlott a pályán, és némiképp a színvonal rovására is kihatott, egy picit le is ült a meccs a 60. perc körül. Ezt valamelyest oldotta a csereként beállt Pápai Kristóf, aki emberes lövéssel mutatkozott be, de labdája a felső sarok mellett szállt el. Erre válaszul a zöld-fehérek sebességet váltottak, és egymás után kétszer kellett Szabónak tisztáznia.