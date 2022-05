Győri Audi ETO KC – Dunaújvárosi Kohász KA 34-18 (19-12)



A szombat délután találkozó elején kicsit beragadt Vágó Attila együttese, majdnem öt perc kellett az első Fejér megyei gólhoz, Horváth Gréta talált be, 2-1. Egyre jobban felvette a fonalat a DKKA, és bár a világsztárokkal telitűzdelt győriek egy-két góllal mindig vezetni tudtak az első tíz percben, a Kohász tartotta magát. Olyannyira, hogy a 12. percben Farkas Johanna büntetőjével először a találkozón utolérte ellenfelét a Dunaújváros, Farkas Johanna volt eredményes. A fiatal játékos begyújtotta a rakétákat és a következő percekben gyors egy az egy elleni játékéval többször is mattolta a hazaiak védelmét, a 15. percben Farkas harmadik góljával egyenlő volt ismét az állás, 8-8. Ekkor egy kicsit megállt a piros-fehérek támadójátéka, de szerencsére a gólcsend csak négy percig tartott, Weisheitel talált be a vonalról, 10-9. Gyorsan jött a válasz, Ryu Eun átlövésből vette be Bartulovic kapuját, de közben Wéninger a heteseknél megbabonázta a zöld-fehéreket, hét méteresből nem találtak be a hazaiak. Győri időkérés után megrázta magát a BL-ben vitézkedő gárda, Schatzl találatával már öt volt a két csapat közötti különbség, 14-9. Az első félidő hajrája egy kettős emberhátránnyal kezdődött el dunaújvárosi szempontból, majd Szalai volt elemében, de az ETO növelni tudta a differenciát, a szünetben 19-12-öt mutatott az eredményjelző.

A második játékrész Pintea sikeres büntetőjével kezdődött el, majd Polics és Schatzl is eredményes volt, 21-14. Egy ötperces gólcsendet Pintea újabb találata tört meg, egyre több hiba csúszott a sérülése miatt Bulathot nélkülöző Kohász játékába elöl és hátul is, tízgólos hátránynál kért időt Vágó Attila, 24-14. Az edző tanácsok sem változtattak sokat a játék képen, az olló lassan, de biztosan egyre jobban nyílt, a vége 34-18-as győri siker lett.