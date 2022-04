Az alapszakaszt a negyedik helyen zárta az Alba Fehérvár kosárcsapata, amely a novemberi, válogatott szünet utáni bajnoki folytatást a 11. helyen kezdte, az alsó régióból kapaszkodott a 4. helyre. Az előzőleg 13 meccsen nyertes, ám az etap végére elfáradó Sopront megelőzve jöttek be a Falco, a Szolnok és a Körmend mögé, a felsőházban, azaz az első ötben kezdték a középső szakasz küzdelmeit.

- Hullámzó a teljesítményünk az idei szezonban is, ám amikor nagyon kell, képesek vagyunk nyerni – mondja Vojvoda Dávid, az Alba csapatkapitánya. A csapat tét alatt képes bizonyítani. A kupadöntőbe úgy kerültünk – a bajnokság első köre kvalifikált -, hogy az alapszakasz utolsó három meccsét meg kellett nyernünk, ami sikerült is. Legyőztük a Zalaegerszeget, az Oroszlányt és a Szegedet, így szereztünk jogot a debreceni részvételre. A DEAC-ot jó játékkal vertük, volt esélyünk a fináléra is, azonban a Szeged ellen a végjátékot elrontottuk, a bronzmeccsen a KTE ellen végig futottunk az eredmény után.

A válogatott hátvéd azt mondja, márciusban azt ismételték, amit decemberben, sorozatban kellett győzelmeket aratniuk, hogy a középszakasz során a felsőházban legyenek érdekeltek.

- Megvertük a Kaposvárt, a ZTE-t, az OSE és az SZTE együttesét, bejöttünk a negyedik helyre. Úgy gondolom, van karakterünk. A meccseken általában senki nem nyújt extrát, azonban mindenki megdobja a maga pontjait, csapatként egyre jobban teljesítünk. Az alapszakasz végén vívott meccseken 23, 24 gólpasszt adtunk egymásnak, a Szolnok elleni másfél héttel ezelőtti siker alkalmával 29 asszisztunk volt, ami kimagasló szám. Egyre jobban összeállt a védekezésünk, a szezon elején, a szlovén Dejan Mihevc irányításával is próbáltuk a letámadást, nem működött megfelelően. Most is hasonlóan védekezünk, Matthias Zollner szisztémája is emlékeztet a korábbira, de most lényegesen eredményesebbek vagyunk. Kevesebb olyan meccsünk van, amikor sok pontot kapunk.

Vojvoda idén arányaiban kevesebbet játszik, mint korábban. Az utolsó két, az Olaj és az Sopron KC elleni bajnokin egyaránt a mezőny legjobbja volt, előbb 21, utóbb 23 ponttal, a Szolnok ellen győzelemre vezette társait, a hűség városában azonban kikaptak.

- A tavalyi szezonban 34 perc volt az átlagom, ezúttal 28, hat héten át nem kezdtem, az alapszakasz végén kezdő lettem, más most a szerepem, mint egy évvel ezelőtt. Nyilván minden játékos szeretne többet játszani, én is. Nem örülök, de elfogadom, ha a kispadon kezdem a mérkőzést. Két éve kerültem Fehérvárra, jól érzem magam, azonban szeretnék végre érmet nyerni. Sokan mondták, a tavalyi szezonom nem volt jó, amivel nem értek egyet, de mivel a csapat nem volt sikeres, sokan úgy gondolták, én sem teljesítettem jól. Úgy érzem, mindig hozzáteszek a csapat játékához. A soproni vereség miatt minden bizonnyal a 4., vagy az 5. helyen zárjuk a középszakaszt, a Körmend biztosan megőrzi a 3. pozíciót. Jó lenne a szezon végén érmet szerezni, úgy érzem, erre van is esélyünk. Fontos, hogy hazai pályán kezdjük a negyeddöntőt.