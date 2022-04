Eredmények:

Halmai Roland felnőtt kata, felnőtt kumite második helyezést ért el szoros küzdelmeket követően.

Osvaldné Sramik Annamária old girl’s kategória, formagyakorlat első helyezés így aranyéremmel zárta a versenyt.

Ibriksz Norbert felnőtt formagyakorlatban harmadik helyezést ért el, a nála magasabb fokozatú versenyzők között.

Gál András 14 éves fiú kategóriában, kata első helyzet, kumite harmadik helyezés, ahol igen csak szép küzdelmet vívott.

Kiss Márton 14 éves fiú kategóriában, kata harmadik helyzet, kumitében szintén. Kiss Levente 14 éves fiú kategóriában, formagyakorlatban második helyezést ért el.

Kiss Csanád szintúgy 14 éves fiú kategóriában, harmadik helyezésének örülhetett. A Kiss testvérek ki tettek magukért, mind a három fiú éremmel zárta a versenyt.

Forrás: A Klub

Hegedűs Zalán 11 éves fiú kategóriában, kata második, kumite első helyezés. Zalán első versenyén küzdelemben végig támadott, így a kategóriája győztese lett.

Ravaszdi István 12 éves fiú kategóriába, formagyakorlat első, míg küzdelemben pedig harmadik helyezést ért el, ahol nagyon szoros mérkőzéseket tudott le, és jó támadásokat hajtott végre.

Bor Krisztián 12 éves fiú B kategóriában, formagyakorlat első helyezés, szivacs kumite pedig második helyezés. Krisztián végig koncentrálva volt a tatamin, ami meg is hozta az eredményét.

Csiri Zsadány 8 éves fiú kategóriában, formagyakorlat, illetve szivacs kumitben is első helyezést ért el.

Csiri Zsombor 9 éves fiú kategóriában, kata és szivacs kumitben is harmadik helyzett lett. A csiri testvérek végig higgadtan, betartva az edzői utasításokat versenyeztek ezzel pedig szép eredményekkel tértek haza.

Sramik Angelika 12 éves lány kategóriában harmadik helyezést ért el formagyakorlat, illetve kumitben is, ahol taktikailag próbálta javitani az előző versenyén előforduló hibáit, ezáltal egy szoros mérkőzéseket tudhatott le.

Lengyel Boglárka kihon, szivacs kumite harmadik helyezett, Bogi első versenyén szépen teljesített.

Ilyés Kevin kihon első, szivacs kumite harmadik helyezett. A fiatal fiú van, hogy elkalandozik edzéseken, de a versenyen nagyon koncentrált volt, meg is hozta az eredményt.

Rezneki András kihon második, szivacs kumite harmadik helyezés. András is első versenyén remekelt, jó eredménnyel, tapasztalattal mehetett haza.

Forrás: A Klub

Rácz Kamilla 9 éves lány, kata versenyszámban második helyezés, szivacs kumite harmadik helyezett. Kamilla az előző versenyén formagyakorlatba vereséget szenvedett rögtön, viszont most döntőig menetelt.

Sütő Áron kihon első, szivacs kumite harmadik helyezés. Áron is első versenyén rögtön aranyéremmel indított.

Szőke Endre: Kihon harmadik, szivacs kumite versenyszámban pedig első lett, ahol végig figyelmesen pontosan dolgozott, Endrének is ez volt az első versenye.

- A versenyzők szorgalmasan készültek fel erre a megmérettetésre, és olyan gyermekek is kipróbálhatták magukat, akik szeptemberben kezdtek, és ez volt az első karate versenyük. A többiek valamivel rutinosabbak voltak, de akadtak olyan személyek is, akik a covid időszak miatt 1-2 évet hagytak ki a versenyzésből. A formagyakorlatokat, vagy a kihon versenyszámot mindenki a legjobb tudása szerint csinálta, küzdelem közben pedig szép technikákat, kombinációkat hajtottak végre a sportolóink, ezzel értékes pontokat szereztek közben. Természetesen van hová fejlődni még mindenkinek, de a csapat jó úton halad, és igyekszünk kihozni minden tagból a maximumot, és szeretnénk, ha a májusi Fudokan Országos Bajnokságon is ilyen eredményeket tudnánk elérni. A versenyre való felkészítésben rengeteget segített Shihan Török Ferenc, és Sempai Sramikné Osvald Annamária, igazi csapatmunka volt, köszönöm szépen nekik is - értékelte a versenyen látottakat Halmai Roland, az Egyesület elnöke.