Revák Zoltán lett a jégkorong Ers­te Ligában szereplő Dunaújvárosi Acélbikák sport­igazgatója. Nem kell különösebben bemutatni őt a dunaújvárosi jégkorong híveinek, hiszen a klubban nevelkedett és ismerkedett meg a jégkoronggal, valamint profi játékos-pályafutásának nagy részét is az egyesületnél töltötte. Tagja volt a 2001–2002-es magyar bajnokcsapatnak is. Edzői karrierje szintén a városból indult, majd megjárta Debrecent és Budapestet is, legutóbb pedig Győrben dolgozott együtt két „szapporói hőssel”, Ladányi Balázzsal és Szuper Leventével.

Az Acélbikák jelezték: „Ezek az érdemek, az elhivatottság, az együtt töltött múlt és páratlan személyisége győzte meg vezetőségünket, hogy új kézbe adja a szakmai vonal irányítását. Nem kisebb feladata lesz az Acélbikáknál, mint összefogni azokat a bizonyos szálakat és megreformálni, új, helyes útra terelni azt az eszmét, amelynek segítségével képesek leszünk újra a megfelelő, elismert szintre emelni a dunaújvárosi jégkorongot.”