Az idei szezonban háromszor találkoztak a felek, november elején egy ponttal, 77-76-ra nyert az Alba, a vasi összecsapást magabiztosan hozták a házigazdák. A felsőházban három hete találkoztak a felek, a középszakasz első fordulójában, a meccs vége előtt három perccel 80-79-re vezettek a vendégek, azonban az utolsó tíz pontot a hazaiak dobták, végül 90-80-ra nyertek. A tabellát magabiztosan vezeti a Falco, 56 ponttal, a Szolnok (50), a Körmend (48), az Alba (46) és a Sopron (46) előtt. A fehérváriak múlt szerdai, soproni vereségével – bár matematikai esélyük még van – gyakorlatilag eldőlt, hogy a koronázóvárosiak nem fejezik be ezt az etapot a 3. helyen, ezt a pozíciót vélhetően megőrzi a hétközi ellenfél, az Egis együttese. A meccsnek ezzel együtt is van tétje, ha a Gáz utcaiak győznek, komoly esélyük lesz a jelenlegi, 4. pozíció megőrzésére, ami azt jelentené, a rájátszást pályaelőnyről, hazai parketten kezdhetik a soproniakkal.

– Sopronban az első félidőben nem volt dinamika a játékunkban, nagyon enerváltan játszottunk, sajnos későn kapcsoltunk – mondja az irányító, Pongó Marcell. – Később jelentősen javult a teljesítményünk, felzárkóztunk két pontra, de nem sikerült fordítanunk. A körmendieket jól ismerjük, a mostani szezonban negyedszerre találkozunk. Eddig mindhárom meccsen az otthon szereplő csapat nyert, remélem, így lesz ezúttal is. Gyorsan kosárlabdázik az Egis, a két amerikai mezőnyjátékosaikra különösen figyelnünk kell, ők kreálják a csapat játékát. Sopronban a lepattanókon ment el a meccs, erre most jobban kell figyelnünk, minden játékosunknak harcolnia kell a lecsorgó labdákért. A centerük, Gordon dinamikus a palánk alatt, a hárompontos vonalon túlról is veszélyesek, főleg Ferencz dobásaira kell készülnünk.

Remélem, sokan kilátogatnak most is, ahogy az Olaj ellen. Jó hangulatú meccsre és győzelemre készülünk. Az egykori válogatott center, Góbi Henrik 19 éves fia, Marcell a Falco ellen mutatkozott be az élvonalban. – Kiélezett mérkőzésre számítok egy nagyon jó Körmend ellen, ahogy az alapszakaszban kétszer, a középszakaszban is szoros meccset játszottunk velük. Utoljára április elején, a középszakasz első meccsén találkoztunk, az összecsapás nagy részében vezettünk is, de a végén nem tudtunk kosarat szerezni, a Körmend szerezte meg a győzelmet. Szerdán fontos lesz, hogy irányítsuk a meccs ritmusát, a két amerikai irányítójukat, White-ot és Stokest lefékezzük. A felnőtteknél az MK-döntőben, a Kecskemét elleni meccsen bemutatkoztam be Debrecenben, a bajnokságban a Falco és a Szolnok ellen kaptam lehetőséget. Minden egyes meccsre úgy készülök, ha a csapatnak szüksége van rám, a legjobbat tudjam nyújtani. Bizakodom, hogy lehetőséget kapok ezúttal is – mondta.