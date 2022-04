Pénteken 19 órakor kezdődik a budakalászi sportcsarnokban a New School Promotion profi gálája, melyen Bacskai Balázs a hozzá hasonlóan veretlen holland Xavier Köhlen ellen vívja a főmeccset, mégpedig az IBO betöltetlen nagyváltósúlyú nemzetközi bajnoki címéért. Előttük szorítóba lép még Krämer Péter, Magyar Kinga, Kis Máté, Tóth László és a debütáló Gálos Roland is.

No meg Törteli Balázs, aki minden bizonnyal a harmadik párban bunyózik a gálán.

– Jó formában vagyok, a Vass-küzdősportgála után nem tartottunk pihenőt. Csak „formahegyezés” volt a két gála között. Tudtam, ha jól sikerül a meccsem, újabb lehetőséget kapok a budakalászi gálán is.

A szombati, pontozással megnyert mérkőzést követő hétfőn még pihent, majd kedden munkába állt. Azon a héten csak hat edzése volt Törtelinek. A múlt héten azonban már csúcsterhelést kapott.

– Életem legkeményebb edzéshete volt, s talán a legeredményesebb is. Ezzel a csapattal, ezzel a háttérrel, ezzel a mentalitással tudunk nagyot alkotni – mondta lelkesen a fehérvári ökölvívó.

A négymenetesre tervezett nagyváltósúlyú összecsapáson a szerb Senad Karics lesz az ellenfele. Karics hat győzelem mellett tíz vereséget számlál a profik táborában.

– Korábban bokszolt Bacskai Balázs ellen is, kikapott. Nem rossz bunyós. Ő erős szintlépés lesz nekem az előző ellenfelem, Lakatos Károlyhoz képest. De jó formában vagyok, jókat kesztyűztem, alakul a súlyom is. Úgy tűnik, hogy a kisváltósúly lesz a kategóriám a későbbiekben. Sokat erősödtem.

A Sport Tv ugyan élőben közvetíti a gálát, de csak 20.30-tól, így a képernyőre Bacskai és Gálos mérkőzései kerülnek. Törtelié még nem.

– Nap mint nap dolgozom azon, hogy ez a későbbiekben ne így legyen. Úgy érzem, felfelé ível a pályám – vélekedett.

A bokszoló elárulta, volt, aki szerint túl közel van egymáshoz a két mérkőzés időpontja, nem biztos, hogy ez jól sül el.

– Én akartam újra ringbe lépni. Lendületesen, de tudatosan dolgozunk tovább. Jó adag ringrozsda volt rajtam, a négy év kihagyás nem múlt el nyomtalanul. A mérkőzéseken 30-40 százalék pluszenergiával dolgozom az edzésekhez képest. A fehérvári meccsen óriási drukk volt bennem, ott nem is jött ki igazán a teljesítmény. Nagyon ráfeszültem arra, hogy kiüssem az ellenfelemet, nem kellett volna, mert görcsössé váltam. De már újra a régi Törteli Balázs vagyok. Van önbizalmam, s bízom az elvégzett munkában.

A május 15-én harmincadik évét betöltő Törteli a pénteki mérkőzés után szeretne pihenni, s megünnepelni a kislánya, Mira első születésnapját. Egy győzelem után igazán emlékezetes lenne az ünnep.