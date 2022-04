Szélig elmondta, hogy szeretnék a csapat magját együtt tartani, fontos, hogy ne kelljen minden évben újraépíteni a keretet. Az együttesre a történelmi szezon után nagy kaland vár ősszel, hiszen a Hydro Fehérvár AV19 indulási jogot szerzett a CHL-be, azaz a Bajnokok Ligájába. A csoportok sorsolását május 25-én tartják majd meg.

– Ez egy teljesen új dolog és nagy kihívás lesz. A szezon elején négy, októberben még kettő találkozó vár ránk a csoportkörben. A ligában is várhatóak változások, így elsősorban ehhez kell nekünk alkalmazkodni. Ami a keretünket illeti, hasonlóképpen szeretnénk a brigádot összerakni jövőre is. Most is akadtak olyan fiatalok, akik az elején kevésbé voltak számításba véve, de előre tudtak lépni az elmúlt hónapokban. Jó az, ha öt sornyi játékosunk van, hiszen aki nem fér be, az a farmcsapatba kaphat lehetőséget.