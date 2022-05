Mivel a Paks kikapott a Ferencvárostól, így a Vidi előtt komoly sansz adódott, hogy hosszú idő után ismét legalább a negyedik helyen álljon az együttes az NB I tabelláján. Ez a pozíció azért is lenne fontos, mivel az FTC kupagyőzelme esetén ez nemzetközi kupaszereplést érhetne.

Tapogatózó játékkal kezdődött el a szombat esti mérkőzés, mindkét oldalon az óvatos játék mellé pontatlan passzok társultak. Az első komoly lehetőségből rögtön gól is lett, a fehérváriak egy szépen kijátszott akciót követően szerezték meg a vezetést. Makarenko szöktette Dárdait, aki a szélen meginduló Heisterhez passzolt, a védő középre centerezett, Nikolics pedig ziccerben nem hibázott, 0-1. Nem sokkal később Nego lecsúszott beadása okozott veszélyt. Uralta a találkozót a Mol Fehérvár, Dárdai 14 méteres lövését védte Hrabina, a hazaiak gyors kontrákkal próbáltak operálni, de a vendégek védelme jól szűrte meg ezeket. A 32. percben Nikolics lábában maradt a második Fejér megyei találat, a gólhoz hasonlóan ismét Heister volt az előkészítő, de a beadás után a rutinos csatár mellélőtt. Ami késik nem múlik, ismét a debreceni védők mögé beívelt labdából jött a helyzet, Nego centerezése után Kodro lövésébe csak beleérni tudott Hrabina, 0-2. Joan Carillo gárdája a 39. minutumban veszélyeztetett komolyabban először, Pávkovics 13 méteres fejesét kellett védenie Kovácsnak.

A második félidő is hasonló mederben folytatódott, mint amiben az első befejeződött, vagyis a Vidi irányított, helyenként Michael Boris fiai kifejezetten szépen adogattak, de nagy lehetőséget nem hozott magával a mezőnyfölény. Ennek ellenére az első kaput eltaláló lövés a hazaiak nevéhez fűződött a játékrészben, de Dzsudzsák távoli kísérletét magabiztosan fogta Kovács. Carillo hármas cserével próbált frissíteni csapatán, három exfehérvári állt be, Bódi, Bévárdi és Tischler lépett a pályára. Kissé belealudt a mérkőzésbe a Fehérvár, a 69. percben Pávkovics távoli lövése vágódott le, majd a szöglet után Ferenczi is távolról tüzelt, de szerencsére egyik játékos sem találta el a kaput. Bár a DVSC nyomott, újabb gólt a Vidi szerzett. Sabanov majdnem félpályáról végzett el egy szabadrúgást, ívelése Negot találta meg, aki megelőzve védőjét nyolc méterről fejelt a kapuba, 0-3. Az utolsó percekben már nem változott az eredmény, a Mol Fehérvár rég látott magabiztos játékkal hozta el mind a három pontot Debrecenből.

Jegyzőkönyv

Debreceni VSC – Mol Fehérvár FC 0-3 (0-2)

Nagyerdei Stadion, 3604 néző. V.: Vad II. (Tóth II., Buzás)

DVSC: Hrabina – Kusnyír (Baranyai 73.), Nikolics, Pávkovics, Ferenczi (Korhut 84.) – Bényei, Varga, Da. Babunszki – Sós (Bévárdi 62.), Do. Babunszki (Tischler 62.), Dzsudzsák (Bódi 62.). Vezetőedző: Joan Carillo.

Fehérvár: Kovács D. – Rus, Stopira, Sabanov – Nego (Lüftner 82.), Pinto (Zulj 66.), Makarenko, Dárdai (Lednev 82.), Heister (Bese 82.) – Nikolics (Petrjak 66.), Kodro. Vezetőedző: Michael Boris.

Sárga lapok: Sós (19.), Baranai (88.) ill. Nikolics (66.)

Gól: Nikolics (9.), Kodro (33.), Nego (79.)