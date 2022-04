Mindkét összecsapáson komoly esélyük volt a sikerre az albásoknak, az Egis otthonában három perccel a vége előtt 80-79-re vezettek, azonban a folytatásban csak a vendéglátók szereztek kosarat. A hétvégi, Gáz utcai derbin jobban kezdett a Falco, félidőben 49-49-re álltak a felek, az utolsó negyed derekán meglépett a Fehérvár, 77-68-ra, azonban nem tudták megőrizni az előnyt, a sárga-feketék gyorsan visszajöttek, majd a vezetést is átvették, végül öt ponttal győztek.

A hazaiaknál ismét Pongó Marcell volt az együttes egyik legjobbja, 20/12 ponttal járult hozzá együttese teljesítményéhez. „Tudtuk, hogy a megszokottnál kevesebben leszünk a mai mérkőzésen, a korábban megsérülő Michael Fakuade és Lenzelle Smith után Jonathan Stark sem tudta vállalni a játékot, ami érthetően érzékenyen érintett bennünket. Az amerikai légiósok közül csak Shaheed David volt ott a parketten. Ráadásul a Magyar Kupa debreceni döntőjével együtt, kilenc nap alatt ez volt az ötödik meccsünk, érthetően fáradtak voltunk. Azonban ez a pályán mégsem látszódott, bátran játszottunk, mindannyian megtettük a magunkét. Sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni, pedig volt rá lehetőségünk. Jó meccs volt, mindkét csapat jó dobóformát fogott ki, a végén a vendégek voltak higgadtabbak.

A fehérváriak szakvezetője, a német Matthias Zollner csapat játékával elégedett volt, az eredménnyel természetesen nem. „A lefújás után gratuláltam a Falcónak a győzelem miatt, valamint gratuláltam a saját csapatomnak is, mindent megtettünk a sikerért, végig jól játszottunk. Közel voltunk a győzelemhez. Kiegyenlített, végig hullámzó, kiváló mérkőzés volt, a magyar kosárlabda nagyszerű reklámja, a legjobb hazai játékosok küzdöttek a pályán. Úgy gondolom, a találkozó jobb játékvezetést érdemelt volna. Furcsának találom, hogy ami nálunk technikai büntetést ért, a túloldalon semmit.”

A meccs legjobbja a Pongóhoz hasonlóan nagyszerűen teljesítő vasi irányító, a válogatottban szintén számításba vett fiatal, Somogyi Ádám volt, aki 30/18 pontot gyűjtött, kulcsfontosságú triplákat szerzett.

- Nagyon kiegyenlített mérkőzés volt, bejött, amire számítottunk, kemény, fizikális összecsapásra. Az edzőnk kérte tőlünk, hogy végig koncentráltan védekezzünk, amit döntően sikerült is megvalósítanunk. Volt egy szakasza a meccsnek, amikor nem találtuk a ritmust, a hazaiak kilenc ponttal elléptek, de megmutattuk a karakterünket, visszajöttünk, a végén pedig nyerni tudtunk. Fontos meccset nyertünk, mert végig küzdöttünk egymásért egy erős, egységes csapat ellen.”

A vendégek edzője, Milos Konakov csapata küzdőszellemét emelte ki. „Nagyon nehéz meccsre számítottam, ami be is következett. A fehérváriak erős csapattal rendelkeznek, különösen jól védekeznek, amit megmutattak ezentúl is. A hazaiaknak több hiányzója volt, de mi sem tudtunk a legjobb összeállításban pályára lépni, a válogatott hátvédre, Perl Zoltánra nem számíthattunk. Jól kezdtünk, aztán a második félidőben túl sok könnyű kosarat engedtünk a hazaiaknak tranzíciós játékból, azonban megmutattunk az erőnket, sikerült fordítanunk. Nagyon örülök a győzelemnek, a sikerért megdolgoztunk.”