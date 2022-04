Betyáros hajrával, zsinórban aratott négy sikerrel a 4. helyen zárta az alapszakaszt az Alba Fehérvár együttese, azonban a folytatás nem alakult a tervek szerint, éremre vágytak, végül a 4. pozícióban fejezték be a Magyar Kupa nyolcas döntőjének debreceni küzdelmeit. Aztán következett a bajnoki folytatás, a középszakasz a felsőházban, az első két fordulóban is elmaradtak a várakozástól Matthias Zollner tanítványai, bár komoly esélyük volt a sikerre, azonban a végjátékban 90-80-ra alulmaradtak Körmenden, majd hazai pályán 93-89-re a Falcóval vívott derbin is. A harmadik körben, múlt szerdán szabadnaposak voltak, szombaton remek játékkal verték a friss kupagyőztes szolnokiakat, 98-85-re. Ezzel őrzik 4. helyüket a tabellán, a cél az, hogy ez ne változzon a későbbiekben sem. Ha megőrzik a jelenlegi pozíciót, a rájátszást hazai pályán, pályaelőnyről kezdhetik, jelen állás szerint a szerdai ellenfél Sopronnal.

A bajnok Falco elment a mezőnytől, 55 pontot gyűjtött, az Olaj 48, a Körmend szintén 48, a Fehérvár 45, a Sopron 44 egységet termelt a felsőházban. Az albások egyértelmű célja a 4. hely megőrzése, ennek eléréséhez roppant fontos lenne a szerdai, idegenbeli győzelem. A nyugatiak a bajnokságban hónapokon át remekeltek, zsinórban tizenhárom győzelmet arattak – nyertek a Gáz utcában is, 83-80-ra –, azonban a középszakaszban még nem érezték a siker ízét, veszítettek a Szolnok, a Körmend és a Szombathely ellen is, főleg utóbbi derbi volt csúnya, 102 pontot kaptak, és csak 56-ot dobtak.

– A Sopron ellen nagyon nehéz meccsre számítok. Az alapszakasz során idegenben győztünk, azonban az Alba Regia Sportcsarnokban vereséget szenvedtünk. Szerdán nagyon fontos lesz, hogy a védekezésünket megszervezzük, döntő jelentőségű, hogy a kulcsjátékosaik eredményes játékát ki tudjuk védeni, főként Teyvon Myers, Quincy Ford és Milos Borisov kikapcsolását kell megoldanunk, a megszerzett labdákat nem szabad elszórnunk, támadásban is fegyelmezetten kell majd játszanunk – mondta a fehérváriak hátvédje, Takács Milán.