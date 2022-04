A rendkívül kiélezett első találkozó után a második is szoros csatát hozott az osztrák központú liga döntőjében. A csütörtöki, fehérvári mérkőzést már a Salzburg kezdete jobban, a vezetést Hári révén a Volán szerezte meg, majd a bikák még az első húsz percben egyenlítettek. A második harmadban ismét jött Hári és előnyhöz juttatta a Fehérvárt, ám mint kiderült, ekkor vezetett utoljára az estén az AV19. Még ebben a játékrészben fordítottak a bikák, majd ugyan az 54. percben Petan kiegyenlített, de végük egy szerencsés találattal meg egy üres kapus góllal bezsebelte a második győzelmet is az RBS.

– A rájátszásban minden győzelem fontos, mindegy, hogy hogyan éred el. Nagyon tetszett az, ahogy kezdtük a meccset, kiváló első harmadot produkáltunk, egy vagy két lövést engedtünk csak egy ilyen jól támadó csapatnak. Úgy, hogy közben voltunk emberhátrányban is, de az ilyen gólokat el tudjuk kerülni. A második harmadot kiegyenlítettebbnek éreztem. Ami a harmadik harmadban nagyon tetszett, hogy amikor gólt szereztek, akkor is nyugodtak maradtunk. Emellett végig hittünk benne, hogy nyerni tudunk és így is lett – nyilatkozta a vendégek trénere, Matt Mcilvane a találkozó után.

– Szoros meccs volt. Kicsit idegesek voltunk az első tíz percben, sok tilos felszabadítást ütöttünk – kezdte értékelését Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője a klub honlapjának. – Aztán később rátaláltunk a saját játékunkra. A Salzburg egy nagyon jó csapat, nagyok, erősek és gyorsak. Tartják magukat a saját játékrendszerükhöz. Nem lehet ellenük olyan támadásokat vezetni, amilyeneket szeretnél, mert jók. Jól védekeznek és támadnak, mindenben jók, nem igazán van gyenge pontjuk. Küzdöttünk, kapaszkodtunk, és ez már a második meccs, amikor döntetlen az állás a harmadik harmadban, bármelyik csapat nyerhetett volna most is. Ők találták meg a sikerhez vezető utat, ami a jó csapatok ismérve. Két szoros, kemény meccsen vagyunk túl, jó playoff-hokival.

– Kiegyenlítettünk, majd végül egy szerencsés gól döntött a javukra öt perccel a vége előtt – mondta a fehérváriak csapatkapitánya, a két gólt szerző Hári János. – Onnan már nehéz volt, mert vagy egyenlítesz, vagy kapsz egy üreskapus gólt, ez a két opció van. Kiélezett találkozó volt, egy picit úgy érzem, nem volt meg a megfelelő energia a második harmadban. De visszajöttünk, megyünk tovább.

Bár 2-0 az osztrákok javára, bizakodásra mégis van ok, hiszen játékban felvette a verseny mindegyik mérkőzésen a Volán az osztrákokkal. Egy biztos, a szombaton 17.30-kor kezdődő találkozón nem lesz ott Brady Shaw, aki kétmeccses eltiltást kapott egy ütközés miatt. A salzburgi vendégszektorban a hírek szerint ismét telt ház várható, aki pedig itthon marad, őket a klub közös meccsnézésre invitálja a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermébe.