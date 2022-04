A DFVE-ből Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Szilágyi Dorottya, Horváth Brigitta és Mahieu Geraldine is elutazott Spanyolországba, szombaton a házigazda ellen Gurisatti kapott pihenőt a Fejér megyei játékosok közül. Bíró Attila együttese bár rosszul kezdett az elődöntőben, de Szilágyi és Garda vezérletével már az első negyedben átvették a vezetést a mieink. A magyar fölény a második játékrészben is folytatódott, félidőben 8-3-at mutatott az eredményjelző. A továbbjutás szempontjából biztató volt a játék képe, azonban a második félidőben változtak az erőviszonyok. A magyarok csak egy gólt tudtak szerezni a következő nyolc percben, míg a spanyolok négyet. A negyedik negyedben a mieinket Faragó Kamilla tartotta versenybe, de ez is csak döntetlenre volt elég, Ortiz egyenlített három másodperccel a vége előtt. A büntetők során keveset hibáztak a felek, végül a nyolcadik körben dőlt el a mérkőzés sorsa, Spanyolország jutott be a döntőbe.



Magyarországnak így a bronzmérkőzés jutott, vasárnap kora délután Olaszországgal álltak szemben Bíró Attila lányai. Gurisatti Gréta kisebb sérülés miatt ezúttal sem volt a nevezettek között. A találkozó rengeteg kihagyott lehetőséggel és hibával kezdődött el. Az első gólhoz majdnem négy perc kellett, Marletta mattolta Magyarit, 0-1. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, egy szépen kijátszott emberelőnyös figurát Mahieu fejezett be közelről, 1-1. Viacava révén ismét előnybe kerültek az olaszok, de Vályi éles szögből eleresztett bombája utat talált a kapuba, 2-2.



A második játékrészben sem rezdültek meg hamar a hálók, négy perc eltelte után Bettini talált be. Erre még volt válasza a magyar válogatottnak, egy szépen kijátszott emberelőnyös figura végén Rybanska rakta fel az i-re a pontot, közelről egalizált, 3-3. A továbbiakban azonban a mienk többet nem találtak be, ellen az olaszok Parmieri és Bianconi révén kettőre növelték előnyüket a félidőre, 3-5.



A harmadik negyedben Giustininek köszönhetően háromra nőtt a mieink hátránya. Azonban a magyarok összekapták magukat, Garda bombájával, majd Máté Zsuzsanna jóvoltából már csak egy gól volt a különbség. Majd Szilágyi köszönt be kétszer, de Marlette gólja után 7-7-tel fordultak a csapatok az utolsó nyolc percre. A záróetap elején ezúttal Rybanska vette hátára a csapatot, kétszer is betalált, 9-7. Az olaszoknak azonban erre is volt válaszuk, a mieink azonban ellőtték az összes puskaporukat. Olaszország három gólt szerezve végül megkaparintotta a bronzérmet, a mieink a negyedik helyen zártak. Ezzel az eredménnyel mindkét csapat biztosította helyét a világliga döntőjébe.



Megtartották a 35. Európa-bajnokság sorsolását. A női vízilabda-válogatott Németország, Horvátország, Görögország, Hollandia és Románia mellett szerepel majd az A csoportban. A horvátországi kontinenstornát augusztus 27. és szeptember 10. között rendezik majd meg.



Magyarország – Olaszország 9-10 (2-2, 1-3, 4-2, 2-3)

Magyar gólszerzők: Rybanska 3, Szilágyi 2, Mahieu, Vályi, Garda, Máté