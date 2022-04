2022. április 16., szombat 17.00

Sárbogárd SE (3.)– Mányi TK (10.) – ősszel 1-0

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: Enying­re úgy mentünk, hogy négyen hiányoztak, három óriási ziccert fogott az hazai kapus az első tíz percben. Majd egy jogos kiállítás miatt a 15. percben emberhátrányba kerültünk. Ráadásul a 62. percben már a negyedik játékosomat cseréltem le sérülés miatt. Otthon nagyon veszélyes az Enying, nem véletlenül lőtték zsinór­ban a gólokat a többi csapat ellen. Ettől függetlenül minden mérkőzésen sikerült valamilyen módon megújulnunk, még nem mondtunk le arról, hogy szép éremmel zárjuk az évet, de ahhoz az kell, hogy legyőzzük a Mányt. Kellő tisztelettel vagyunk irántuk, de csak a győzelem fogadható el tőlünk hazai pályán.



Tordas R-Kord (7.)– Sárosd (8.) – ősszel 0-3

Farkas Zsolt, a Tordas R-Kord technikai vezetője: Úgy gondolom, hogy semmit sem fog változtatni a játékunkon a Mány elleni pontvesztés. Nagyon nehéz talajon játszottunk szombaton, néha a labda sem gurult, bízunk abban, hogy megjön a tavaszi jó idő, és a pálya minősége is javulni fog, könnyebb lesz majd játszani rajta. A Sárosddal mindig parázs mérkőzéseket játszottunk, akár itthon, akár náluk. Jó előjelekkel várjuk a mérkőzést, bizonyítja ezt elsősorban a tavaszi formánk, remélem, hogy jó ütközet lesz, mindenképpen vissza akarunk vágni az őszi vereségért.



2022. április 17., vasárnap 17.00

Lajoskomáromi SE (13.) – Enying (12.) – ősszel 0-2

Dopuda Igor, a Lajoskomáromi SE vezetőedzője: Rengeteg sérültünk van, nagyon jól jött az egyhetes szünet, bízunk abban, hogy a következő mérkőzéseken jobban fogunk szerepelni. Az Enyinggel ugyan presztízsmeccset játszottunk mindig, de ez a mostani mérkőzés aligha nevezhető rangadónak. Ellenfelünk sokkal jobb helyzetből és formában várja a mérkőzést, természetesen örülnénk annak, ha itthon tudnánk tartani a három pontot, mert biztos, hogy ez lendítene a csapaton. Ellenfelünk jól szervezett és jó erőben lévő csapat, mi pedig jelenleg nem olyan állapotban vagyunk, amilyenben igazán kellene lennünk.



Kisláng (14.)–Bodajk SE (9.) – ősszel 0-3

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: Sajnos néhány nap távlatából nézve sem túlzás a móri ötgólos vereségünk, ez volt a realitás. 0-1-nél volt egy százszázalékos ziccerünk, a félpályáról vittük a kapusra a labdát, de elpuskáztuk. Ezek a helyzetek valahogy nagyon nem akarnak bemenni idén. A legnagyobb bajom, hogy semmilyen téren nem tudunk ott lenni a pályán, a védekezésben és a támadásban is gondjaink vannak. Leültünk, beszélgettünk a csapattal, mondtam nekik, hogy minél előbb próbáljuk meg elfelejteni a vasárnapi vereséget. Arra kell figyelnünk, hogy elöl jó döntéseket hozzunk a sorsdöntő pillanatokban, mert az ellenfelek könyörtelenül kihasználják a legkisebb hibáinkat.



Ercsi Kinizsi SE (11.) – Móri SE (2.) – ősszel 1-3

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: Az utóbbi időben úgy néz ki, hogy Fortuna a mi oldalunkra állt, amennyire lehetett, rendbe tettük a csapatot. Akik beszálltak a sérültek helyett, jól pótolták őket, és úgy tűnik, beverekedték magukat a csapatba, és stabil tagok lettek. Tisztában voltunk azzal, hogy a Főnix FC javítani akar a kápolnásnyéki veresége után. Úgy is készültünk, hogy elsődlegesen stabil védekezés legyen, és próbáljuk meg elrontani a játékukat. Tudtam, hogy van bennünk elöl potenciál, de az egész csapat felnőtt a feladathoz, bátrabban mentünk ki a második félidőre, szerencsénk is volt, koncentráltan játszottunk. Mondtam is a társaságnak, hogy az előző két győzelem akkor ér nagyon sokat, ha tudunk majd nagyot dobbantani. Az elsődleges célunk, hogy abból a veszélyes zónából, amelyben benne voltunk, minél jobban kijöjjünk. Nyilván a Mór az esélyesebb nálunk, de szeretnénk komolyabb ellenállást tanúsítani ellenük.



Ikarus-Maroshegy (4.) – Tóvill Kápolnásnyék (6.) – ősszel 1-0

Szarka Martin, az Ikarus-­Maroshegy vezetőedzője: Sárosdon olyan egyéni hibákat követtünk el, amelyekből egy is sok egy mérkőzésen. Ebből mi csináltunk most négyet, valamint ziccereket hibáztunk, ezáltal nem is érdemeltünk győzelmet. Legutóbb Enyingen és most Sárosdon is volt egy ötperces rövidzárlat, amely alatt két gólt kaptunk. Amíg a saját dolgunkat ennyire megnehezítjük, és nem leszünk képesek vendégként bátor, határozott, koncentrált játékot nyújtani, addig pontot is nehezen fogunk elhozni idegenből. Hetek óta négy-öt meghatározó játékos hiányzik betegség vagy sérülés miatt. Kápolnásnyéken amin szükséges, változtatnunk kell, a hasonlóan fiatal vendégek ellen azonban szeretnénk növelni pontjaink számát, hogy maradjon esélyünk beleszólni a dobogós helyezésekbe.



Martonvásár SK (5.) – Főnix FC (1.) 0-4

Horváth László, a Martonvásár SK vezetőedzője: Azt látom a csapaton, hogy egyre egységesebb, egyre jobban jövünk ki az összecsapásokból. Nem lesz könnyű a bajnok­esélyes ellen, megpróbáljuk velük felvenni a versenyt. Úgy vagyunk vele, ha az Ercsinek és a Kápolnásnyéknek sikerült, akkor miért ne sikerülhetne nekünk. Remélem, hogy a sorozatunk nem fog megszakadni, és ugyanúgy folytatjuk a menetelésünket. Ettől függetlenül minden hétvégén kihívás összeállítani a csapatot, mert vannak stabil hiányzóink, és többen négy sárga laposak.