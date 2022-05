A spanyolországi világbajnokságot követően 2021. december 30-án lépett volna a Hódos Imre Sportcsarnok parkettjére a két csapat, és egészen a mérkőzést megelőző napig még úgy tűnt, hogy minden rendben van, és harcra készen állnak a fehérváriak a debreceni megmérettetésre. Aztán közölte az Alba FKC a hírt, hogy a csapatban több játékos pozitív koronavírustesztet produkált, így nem utaznak el a találkozóra. Mint kiderült, a kezdő hetes jelentős részét érintette a betegség, cirka hat-hét játékos esett ki, így érthetően nem tudtak elutazni. Az elmaradt meccsről a Magyar Kézilabda Szövetség Versenybizottsága úgy döntött, hogy 10-0-s gólkülönbséggel a DVSC kapta a két pontot.

Az előző szezonban, tavaly májusban a DVSC a Köfém Sportcsarnokban sima győzelmet aratott (20-33), míg azt megelőzően Debrecenben a fehérváriak győztek 31-27-re. Az Alba hazai pályán utoljára 2018 novemberében tudta felülmúlni szombati ellenfelét, 30-26-ra. Minden kétséget kizáróan a Debrecen az egyik legjobb csapat a magyar pontvadászatban, nemzetközi szintű, válogatott játékosok alkotják a keretet, ennek megfelelően nehéz és kemény találkozó vár Józsa Krisztián vezetőedző tanítványaira. Mindenesetre hatan – Bordás Réka, Csapó Kyra, Hornyák Dóra, Planéta Szimonetta, Tóvizi Petra és Vámos Petra – a felnőtt, Vámos Míra a junior, Csernyánszki Liliána és Panyi Anna az ifjúsági, míg Mariana Costa a brazil felnőtt válogatottban szerepeltek, így a szokottnál kevesebbet tudtak együtt készülni erre a mérkőzésre.

– A Debrecen egy rendkívül egységes csapat, jól szerepelnek az idény során, komoly játékerőt képviselnek, de bízom benne, hogy itthon felvesszük a kesztyűt velük szemben, és egy jó meccset játszunk ellenük. – fogalmazott az idény végi visszavonulását a napokban bejelentő Szarka Adrienn. Csatlakozott hozzá a legutóbb a szerződését egy évvel meghosszabbító Boldizsár Bianka is. – Minden poszton jó játékosok alkotják a Debrecent, egy nagyon erős csapattal fogunk találkozni. A védekezésünk hatékonysága, mint minden mérkőzésen, most is nagy jelentőséggel bír majd. A Dunaújvárosi Kohász KA csapata a Siófok KC vendége lesz a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. Az újvárosi gárda októberben hazai parketten 32-26-ra kikapott a tabellán jelenleg 6. helyen tanyázó Balaton-partiaktól, akik a 40. perctől vették át az irányítást, és azt már nem engedték ki.