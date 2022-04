47-18-ra verte a Fehérvár ­Enthroners a Budapest Cowbells együttesét. Jaime Hill tanítványai esélyt sem adtak a fővárosiaknak a First Fielden.

– Sejtettük, hogy a Cowbells a korábbinál atletikusabb irányítóval játszik, ahogy azt is, kik lesznek majd az elsődleges célpontjai. Mi sok junior játékost építettük be a csapatba, ezért jól jött, hogy a hazainál korábban kezdődő osztrák bajnokságban ki tudott alakulni a kezdőcsapatunk – meséli Zilai János, az Enthroners védője, aki az NFL előszobájába verekedte be magát nemrég, és részt vett a tengerentúli liga londoni kiválasztóján, ahonnan ezúttal nem léphetett tovább.

– Technikásabbnak érzem magam, ami furcsa, mert korábban hibám volt, hogy szeretek „verekedni”, beleállni a blokkokba. Sikerült fejben átkapcsolnom, az NFL ­Combine és az arra való felkészülés kellett ahhoz, hogy magasabb szinten legyen a játékom. Gyorsabb és erősebb vagyok a pályán, nagyon látványos eredménye van annak a munkának, amit edzőmmel, Gyurkovics Ferenccel beleteszünk. A Cowbells elleni bajnokin nem volt olyan ütközésem, amit ne én nyertem volna meg. Ebben az sem akadályozott, hogy más poszton játszom a védelemben, mint amire készültem a tavalyi szezonban. A Koronázók idén a CEFL, azaz a Közép-európai Kupában is vitézkednek, szombaton a Kragujevac Wild Boars otthonában debütálnak.

– Ezen a meccsen múlik a továbbjutás, mivel a kvartettből visszamondta a szereplést a harmadik csapat, így csak a Kragujevac csapatával mérkőzünk meg – zárta mondandóját Zilai János.