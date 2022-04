Dunaújvárosi Kohász KA - DVSC SHAEFFLER 21-22 (9-12)

Dunaújváros, 400 néző

Vezette: Kovács Tibor, Mándli Balázs

DKKA: Bartulovic – Horváth G. 3, Polics 1, Farkas J. 4 (1), Weisheitel, Szalai B. 6, Kazai 5. Csere: Nick 1, Matucza, Mrmolja, Krupják-Molnár 1. Edző: Vágó Attila

DVSC: Csapó Kyra – Costa, Fachinello 2, Tóvizi 2, Hornyák D., Vámos P. 2, Petrus 4. Csere: Torda (Kapus), Jezsikava 2, Kovács Anna 6 (3), Planéta 1, Vámos M. 2, Poczetnyik, Szabó Nina 1, Bordás, Arany. Edző: Szilágyi Zoltán

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/3

Kazai Anita nyitotta meg a gólok sorát, majd Gabrijela Bartulovic igazolva továbbra is jó formáját hárította Deonise Fachinello lövését. A folytatásban is inkább a vendégek domináltak, a 9. perctől szép lassan megpróbálta utolérni riválisát a DKKA, fel is jöttek egy gólra Szalai Babett és Polics Tímea révén, ám az egyenlítés késett, dacára annak, hogy Bartulovic újabb bravúrjai meccsben tartották csapatát. A félidő közepéhez érve biztosan őrizte két-háromgólos előnyét, majd a 19. percben ez négyre módosult Kovács Anna hetesét követően, 6-10. Szalai, akárcsak Kovács A. a harmadik találatát érte el a hajrában, a hajdúságiak pedig félgőzzel is hárommal álltak jobban a szünetben.

Karina Jezsikava gólja indította a második etapot, próbált a Kohász közelebb férkőzni ellenfeléhez, ám mindig volt valaki a vendégektől, aki válaszolt találataikra. Nagy nehezen Horváth Gréta szélről lőtt góljával eljött az egyenlítés is, úgyhogy a 39. perctől teljesen nyitott lett a találkozó, 14-14. Nem jutottak dűlőre a felek, de azért a 48. percben Krupják-Molnár Beatrix gólja az előnyt is meghozta az Újvárosnak, 18-17. Innnetől kíméletlen csatát, láthattak a szurkolók. Majd Szabó Nina talált be, melyre Szalai B. válaszolt alig két perccel a lefújás előtt, 20-20, de a végszót Vámos Míra mondta ki.