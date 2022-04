Listavezetőként érkezett Szegedre a Gárdony-Pázmánd NKK együttese, de Virincsik Anasztázia lányai jól tudták, nem vár könnyű csata rájuk. A szegediek kellemetlen stílusban kézilabdáznak, ezért volt fontos, hogy már a találkozó elején megnyugtató, négygólos fórt kovácsoltak a tópartiak. Azonban 0-4 után a hazaiak is belelendültek, a 14. percben egyenlítettek, 6-6. Győrffy góljaival lángolt fel újra a Gárdony, de a vendéglátók hamar megakasztották az ellépni igyekvőket, s átvették az irányítást. Úgy tűnt, a Szeged állandósítja kétgólos előnyét, azonban a szünet előtt Zámori és Pados is beköszönt, 14-14.

Fordulás után is ment az adok-kapok, előbb a hazaiak léptek el hárommal, majd a Gárdony hárommal, s mikor felzárkózott a Szeged, megint lerázták magukról őket az egyébként sok hibával játszó tópartiak, s 27-25-re nyertek.

PC Trade-Szegedi NKE – Gárdony-Pázmánd NKK

25-27 (14-14)

Szeged, 50 néző. Vezette: Fibec, Herbák.

Szeged: Hargitai N. (Budai, Porobic) – Szécsi 8 (2), Dudás 4, Szabó L. 3, Csoknyai 2, Baráth 2, Szabó F. 2, Frányó 2, Farkas A. 1, Kozma 1, Homoki. Vezetőedző: Baunok Bernadett

Gárdony-Pázmánd NKK: Vajk – Győrffy 6, Horváth L. 1, Becséri 3, Nagy A., Hamuth 1, Ágoston 2. Csere: Németh Zs. (kapus), Bocsi 2, Szűcs N., Zámori 2, Hargitai 3 (2), Pados 5 (4), Sárvári 2, Piller, Rezneki. Edző: Virincsik Anasztázia

Kiállítások: 8 ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3 ill. 6/6