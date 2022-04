THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

Több rangadó jellegű összecsapást is rendeznek ezen a héten a csoportban, az előző héten Csóron nagy verésbe belefutó Puskás Akadémia III. a szép lassan magára találó és az utóbbi három meccsét megnyerő Bakonycsernye ellen javíthat. Szomszédvárak találkozója lesz Bicskén, a vendéglátóknak van mit elszámolniuk a Szárral az ősszel elszenvedett 0-3 miatt. A Vál és a Herceghalom is idegenben lép pályára, előbbinek lesz nehezebb dolga, így akár helyet is cserélhetnek a tabellán.



2022. április 15., péntek 17.00

Puskás Akadémia FC III. (5.)–Bakonycsernye (6.)



2022. április 16., szombat 17.00

Bicske II. (4.)–Szár (8.)



2022. április 17., vasárnap 17.00

Pátka (7.)–Csór Truck Trai­ler (1.), Videoton Baráti Kör (9.)–Vál (2.), Fehérvárcsurgó (10.)–Pázmánd SE (13.), Pákozd (12.)–Herceghalom (3.), Etyek (11.)–Pusztavám-Jüllich (14.).



DÉLI csoport

Az előző fordulóban Kálozon betliző Mezőfalva a Baracs ellen vigasztalódhat, minden bizonnyal élénk érdeklődés mellett. A Vajta ősszel nyolcat lőtt az Előszállásnak hazai pályán, kérdés, hogy idegenben mennyinél áll meg a „gólszámláló”, főleg annak tudatában, hogy Gróf András vezetőedző csapata a múlt héten tizenhármat gurított a Lepsénynek.



2022. április 16., szombat 17.00

Szabadegyháza (14.)–Szabadbattyán (8.)



2022. április 17., vasárnap 17.00

Előszállás SE (4.)–Vajtai RSC (1.), Aba-Sárvíz (7.)–Adony (11.), Seregélyes (12.)–Nagykarácsony GYSA (2.), Mezőfalva (3.)–Baracs SE (5.), LMSK (13.)–Kálozi SE (9.), Polgárdi (6.)–Nagyvenyim (10.).