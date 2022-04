Tordas R-Kord – Mányi TK 0–0

Tordas, 20 néző

Vezette: Kovács Róbert.



Tordas R-Kord: Cseresnyés – Totsche, Tolnai, Kalácska (Csizmarik), Dely D. - Szilágyi, Somogyi T. (Berki), Szendi (Hermann), Hernádi - Cservenka, Németh L. (Ilyés). Vezetőedző: Horváth Sándor



Mányi TK: Zabos – Kovács P., Juhász L., Gondos, Bukovecz - Kiss M. (Lakatos Gy.), Dombai (Vass), Veress, Tóth T. - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán



Jók: Somogyi T., Hernádi, Hermann, ill. Veress, Tóth T.

Nehéz felázott talajon küzdelmes mérkőzést vívott a két együttes. A hazai csapat veszélyesebben futballozott, azonban gólt nem szereztek csak a felső kapufát találták el. A pályán néhol a labda sem gurult, mind a két csapat kihozta magából a maximumot.

Tudósított: Farkas Zsolt



Sárosd –Ikarus-Maroshegy 4–1 (2–1)

Sárosd, 80 néző

Vezette: Szücs László.



Sárosd: Rauf D. – Susa, Szabó E. (Kiss N.), Csányi (Majláth), Vida – Takács M. (Várnai), Kónya, Hallósi, Szekeres - Buza (Vachler), Szabó N. (Szabó V.). Vezetőedző: Arany Tibor



Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kecskés, Kovács L., Szamarasz – Patkós Á., Csuti (Szontagh), Zelenák, Fövenyi - Farkas G., Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin



Gól: Buza (17., 56.), Kónya (19.), Susa (51.), ill. Békefi (21.)

Jók: az egész csapat, ill. Békefi



A 2. percben már a vendégek veszélyeztettek, de Farkas Gábor a kapu fölé lőtt. A 17. percben Takács Márió indította Buza Balázst, aki higgadtan emelt Matócza Dániel felett a kapuba, 1-0. Majd a 19. percben Szekeres Marcell ívelt be oldalról egy szabadrúgást, amelyet Kónya Krisztián fejelt a hálóba, 2-0. A 21. percben megszületett a harmadik gól is, de ennek a vendégek örülhettek. Egy szöglet utáni lecsorgó labdát Békefi Bálint vágott a hazai hálóba, 2-1. Az ezt követő fehérvári kísérleteket Rauf Dávid védte bravúrral, míg a félidő utolsó perceiben Szabó Nándor tett próbálkozást, de Matócza hárított. A második félidő elején Majláth Henrik lökete zúdult a vendégek kapujára, sikertelenül. Az ezt követő szögletből az 51. percben Susa Krisztián távoli lövése ért célba, 3-1. Az 56. percben ismét Takács M. indította Buzát, aki okosan bepasszolta Matócza mellett a negyedik hazai találatot, 4-1.



A hátralevő időben elsősorban Rauf védéseinek köszönhetően a vendégek nem tudták szorosabbá tenni az állást.

Tudósított: Németh Réka



Főnix FC –Ercsi Kinizsi 1–2 (1–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.



Főnix FC: Barsch – Pataki (Patkós K.), Szalai P. (Pápai), Csiba, Adorján (Jófejű) – Klémán M., Krán, Zoboki Á., Király B. - Rubos (Zoboki L.), Bognár I. Vezetőedző: Pavlik József



Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Holentoner, Mónus, Szűcs O. - Kun (Németh G.), Lak, Jerzsabek (Kondreska), Rebők – Juhász B., Somogyvári. Vezetőedző: Lieber Károly



Gól: Szalai P. (20.), ill. Holentoner (65.), Rebők (70.)



Jók: Krán, ill. az egész csapat



Kellemetlen szeles időben kezdődött a mérkőzés enyhe hazai fölénnyel. A 20. percben Csiba Zoltán jobb oldali szabadrúgása után Szalai Pál emelkedett a legmagasabbra, és 10 méterről a kapuba fejelt, 1-0.Továbbra is Főnix FC dominenciája volt látható, de a végjátékba mindig hiba csúszott. A második félidő is hazai rohamokkal kezdődött, ezt két gólszerzési lehetőség is bizonyitotta, ám mindkettő kimaradt, és Szalai P. helyzete után közvetlenül Holentoner Edvin révén egalizált az Ercsi, 1-1. A gól teljesen megfogta a vendéglátó csapatot és a következő félórában az történt a pályán, amit az Ercsi Kinizsi akart. Ráadásul a 70. percben Rebők Imre szögletrúgásból volt eredményes, 1-2. Erőlködött a Főnix FC, Jófejű Sándor egyenlíthetett volna, de a helyzete kimaradt. Az Ercsi megérdemelten nyerte a mérkőzést az enerváltan játszó hazaiakkal szemben.



Tudósított: Pavlik József



Móri SE –Kisláng 5–0 (2–0)

Mór, 200 néző

Vezette: Béd Ákos.



Móri SE: Meszlényi Á. – Végvári, Kosztolányi (Fodor Máté), Lattenstein (Szöllősi), Bezerédi - Ferencz (Loi), Varga Z. (Kerek), Kovács K., Sötét (Mészáros B.) - Tetzl, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint



Kisláng: Ányos – Juhász M., Erdei B., Árki, Dudar K. - Juhász J., Kovács L., Baranyai (Horváth Z.), Vigházi (Takács M.) – Willerding Zs. (Lévai), Kovács T. Vezetőedző: Erdei István



Gól: Varga Z. (14., 60.), Ferencz (36.), Kovács K. (63.), Bezerédi (71.)



Jók: Radács (a mezőny legjobbja), Meszlényi Á., Ferencz, Kovács K., ill. senki



Az első negyed óra végén Radács Milán gurított vissza Kosztolányi Bence lőtt kapura, ám a gólvonalról mentett egy védő, a kipattanó labdát viszont Varga Zoltán közelről a hálóba pofozta, 1-0. A 35. percben Juhász Márton ugrott ki lesgyanús helyzetben, Meszlényi Ábel azonban a végletekig kivárt a vetődéssel, és így lelopta a támadó lábáról a labdát. Egy perccel később Sötét Dávid indította Radácsot, aki nagyszerűen tekert középre, ahol Ferencz Bálint előzte meg védőjét, és fejjel vette be a vendég kaput, 2-0. A 60. percben Kosztolányi került a kislángi védelem mögé, középen ismét Ferencz érkezett, aki kapu felé sarkazta a labdát, ebbe viszont Varga Z. még bele tudott piszkálni, és így került a kapuba a játékszer, 3-0. A 63. percben Radács szabadrúgását Kovács Krisztián csúsztatta okosan a hosszú sarokba, 4-0. A 70. percben Tetzl Dávid keresztlabdája találta meg Radácsot, akinek újabb jó beadására Bezerédi Ádám csapott le, és alakította ki a végeredményt, 5-0. Magabiztosan tartotta otthon a három pontot magára találó Mór a szimpatikusan játszó vendégek ellen.

Tudósított: Móri SE



Enying –Sárbogárd 1–1 (0–1)

Enying, 100 néző

Vezette: Wittner József.



Enying: Kovács Z. – Kalló, Kassai J., Nyikos, Óvári - Csepregi, Halász, Gruber (Kecskés), Kassai D. - Nagy L. (Kenessey), Keszler (Paluska). Vezetőedző: Molnár Ferenc



Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Kovács J. (Finta), Gráczer G. (Huszár), Gábris (Demeter) - Mayer, Luczek, Horváth A. (Glócz), Horváth I. - Vagyóczki, Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László



Gól: Csepregi (62.), ill. Kalló (41., öngól).

Kiállítva: Vagyóczki (15.).



Jók: Csepregi I., Nagy L, Kovács Z. ill. Gráczer G, Gráczer B., Kindl



Az erős szél jelentősen befolyásolta mérkőzés kezdeti szakaszát. A Sárbogárd akár gólokkal is vezethetett volna a 10. percben, de Kovács Zoltán nagyszerű védéseinek köszönhetően a hazaiak tartották az eredményt. A 15. percben Csepregi Imre lódult meg a jobb szélen egy labdával, de a hátulról becsúszó Vagyóczky Patrik buktatta őt. A vendég védőnek Wittner József játékvezető piros lapot mutatott fel. A kiállítás után kiegyenlítődtek az erőviszonyok, és ezzel együtt a mérkőzés is feszültebbé vált. Az Enying átvette a kezdeményezést s a számos kialakított helyzet közül a legígéretesebb Keszler Máté kapufája volt. A 41. percben szinte a semmiből jött a vendégvezetés. Az erős szélben kellemetlenül, hosszan előreívelt bogárdi labdát Kalló Szabolcs csúsztatta a saját kapujába, 0-1. A fordulás után tovább fokozódott az enyingi nyomás, sorra jöttek a helyzetek. A 62. percben érett aztán góllá a hazai fölény. Nyikos Martin szerelt a középpályán, nagyszerűen indította Nagy Leventét. A jobbszélső aztán szépen gurított el a kiérkező Nyári Bence mellett, de a menteni igyekvő védők között Csepreginek kellett még a hálóba segítenie a labdát, 1-1. A mérkőzés hátralévő részében maradt a meddő enyingi mezőfölény komoly gólhelyzet nélkül. A papírforma alapján az hazai gárda lehet elégedettebb az eredménnyel.

Tudósított: Mohai Norbert



Tóvill-Kápolnásnyék –Martonvásár 1–2 (0–1)

Kápolnásnyék, 150 néző

Vezette: Závotka Csongor.



Tóvill-Kápolnásnyék: Scheilinger – Kharboutli Noor, Zsigmond B., Varga J., Csörge (Horváth B., Lőrincz) - Baráth, Pigler, Molnár G. (Peng), Zsigmond L. - Eipl, Ódor. Vezetőedző: Höltzl Richárd



Martonvásár: Sebestyén I. – Balogh B. (Herczeg), Kovács Á., Kádár (Szél), Waller - Jakab, Tóth R., Kovács A., Füzér - Gábor Á. (Gábor D.), Horváth B. (Pfeiffer). Vezetőedző: Horváth László



Gól: Varga J. (64.), ill. Kovács Á. (7.), Jakab (70.)

Jók: Varga J., ill, Waller .



A 7 percben egy martonvásári szöglet utáni kavarodásnál Kovács Áron volt jó helyen, és lőtte a hazai kapuba a labdát, 1-0. A 30. percben Zsigmond Levente szórakozott el egy ziccert. Két perccel később pedig Horváth Benett találta el az oldalsó kapufát. A 64. percben az előre húzódó Varga József szépített, 1-1. Ismét egy szöglet volt a Nyék veszte a 70. percben, ugyanis a rutinos Jakab Árpád fejéről a hosszú sarokban kötött ki a labda, 1-2. Egy meglehetősen gyenge színvonalú mérkőzés végén a vendégek örülhettek.

Tudósított Sziládi István



A Bodajk SE – Lajoskomárom összecsapás elmaradt, elsősorban azért, mert a szombati, közel fél napos eső megviselte a bodajki pálya talaját. Bár megpróbálták a pályaválasztók átvinni a meccset Mórra, ám ebbe nem ment bele ellenfelük. A találkozót a felek 2022. május 25-én, szerdán 17.30-kor pótolják.



A góllövőlista állása:

1. Csepregi Imre (Enying) 16 gól

2. Szalai Pál (Főnix FC) 15 gól

3. Herczeg Simon (Martonvásár), Killer Máté (Sárosd), Kovács Levente (Ikarus-Maroshegy) 12-12 gól