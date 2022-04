Nagy Lajos szövetségi kapitány együttesében először öltötte magára a címeres mezt Czvitkovics Péter; a fehérvári születésű klasszis mindkét meccsen kétszer volt eredményes, ezzel elhódította a gólkirályi címet. A magyar együttes az itthoni, szabványosnak számító pályamérettől eltérően, nagyobb játéktéren szerepelt Bécsben, elsőként a házigazda ellen. Gyorsan előnybe került a magyar csapat Czvitkovics találatával, a folytatásban is a mieink irányították a derbit, a korábbi tízszeres felnőtt válogatott játékos újabb gólt szerzett: egy labdaszerzést követően a félpályáról emelt a mezőnyben bóklászó kapus felett a hálóba. A meccset végül 6-0-ra nyerte válogatottunk, amely a második félidőben sem vett vissza a tempóból.

A Szlovákia elleni találkozót a rivális kezdte jobban, az északi szomszéd gyorsan kétgólos előnyre tett szert. Aztán megint jött Czvitkovics, két találatával a félidő vége előtt egyenlített a válogatott. A második félidő a piros-fehér-zöldekről szólt, előbb Suscsák Máté szerzett gólt (3-2), a 4-2-es végeredményt pedig Kovács Gergely állította be.

– Nem kell túlértékelni ezt a két eredményt, azonban a tanulságokat le kell vonni. Arra tökéletes volt a két meccs, hogy szakmailag megtapasztaljuk, melyik taktikai variáció működik, illetve melyik az, amelyen még csiszolnunk kell. Pozitív benyomásokat szereztem, ezekből lehet építkezni a későbbiekben – mondta Nagy Lajos.

A torna legjobb játékosa Czvitkovics Péter lett, aki a gólkirályi címet is elhódította. „Nem számítottam arra, hogy az első meccsemen két góllal mutatkozom be, és a második összecsapáson is kétszer voltam eredményes. Nagyon jól éreztem magam a pályán” – jegyezte meg Czvitkovics Péter.

Magyarország – Ausztria 6-0 (3-0)

a magyar válogatott gólszerzői: Czvitkovics (2), Kövesdi, Sós, Barabás, Dunai A.

Magyarország – Szlovákia 4-2 (2-2)

a magyar válogatott gólszerzői: Czvitkovics (2), Suscsák, Kovács G.