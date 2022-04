Kedden olyan ellenfél várt Magyarországra, akit még tétmérkőzésen nem sikerült megverni, sőt a legutóbbi világbajnokságon, 2019-ben, Kazahsztánban 6-0-ra nyert Szlovénia. A mieink keretében ott volt mind a hat fehérvári játékos, sőt Erdély, Hári, Magosi első sorral állt fel Sean Simpson együttese. A vendégek részéről a szintén a Volánnal történelmi szezont produkáló Anze Kuralt nem volt ott az összeállításban.

Szlovén fölénnyel kezdődött el a találkozó, az első lehetőség Robar előtt adódott, de középről leadott lövését jól blokkolták a piros mezes védők. Csendesen csordogált a mérkőzés, a vendégek támadtak többet, de Sturm kapu mellett elzúgó próbálkozásán kívül ők sem tudtak sok mindent felmutatni. Hét perc eltelte után emberelőnybe került Szlovénia, a fórban Podlipnik és Pretnar is megtornáztatta Rajnát, de szerencsére sikertelenül. Öt az öt ellen Kapel kísérleténél védett nagyot a magyarok kapusa. A mieink első komoly helyzetére több mint 12 percet kellett várni, igaz, ebből majdnem gól is lett, Kiss Roland a kapu mögül tört be, de közelije elakadt Pintaric lábai között. Az első játékrész utolsó perceire némileg lemozogta a rozsdát a magyar válogatott, de az összeszokottság hiánya erősen meglátszott a játékon.

A második harmad egy áthúzódó hazai előnnyel kezdődött, de nem sikerült megszerezni a vezetést, majd öt az öt ellen ismét a szlovénok veszélyeztettek, de Rajna résen volt. Nem lassítottak a vendégek, Tomazevic, majd Ograjensek lövésénél fogott nagyot az Újpest hálóőre. A harmad közepén beszorultak a mieink, nagyon sok volt az eladott korong. Aztán Nagy Gergő és Kulmala összjátékából majdnem megszületett a mérkőzés első gólja, de utóbbi próbálkozása mellészállt. Sean Simpson szinte megfelezte a kapusok jégidejét, Rajnát Hetényi váltotta. Négy perccel a játékrész vége előtt Vas mintaszerűen szerelt, de a bírók máshogy látták, így Szlovénia öt a négy ellen támadhatott. Sajnos 21 másodperc elég volt a vendégeknek a vezető gól megszerzéséhez, Sabolic lőtte ki szépen a jobb felső sarkot, 0-1. Nem fújt ébresztőt a magyaroknak a bekapott gól, Pretnar ütőjében volt a második találat, de Hetényi bravúrral védett. A harmad végére kicsit felpörögtek a mieink, de nem sikerült az egyenlítés.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az utolsó húsz perc Terbócs szép cselével startolt el, majd másfél perc után ismét betalált Szlovénia, egy kijátszott akciót követően Ziga Pance mattolta közelről Hetényit, 0-2. Kis híján sikerült szépíteni, Pintaric adta el a korongot, de Terbócs nem tudta kihasználni a vendégek kapusának hibáját. Később emberelőnyben Erdély veszélyeztetett, de semmi sem akart sikerülni. Emeltek a tempón Sean Simpson legényei. Hét perccel a vége előtt Hári cselei után Szirányi lövése halt el Pintaricba, majd később a fehérvári támadó közelről leadott kísérlete szállt fölé. Kicsit késve, de felpörögtek a mieink. Magyarország az utolsó másfél percre a kapusát is levitte, de a kilátogató nézők csak Szlovénia üres kapus gólját láthatták.

A magyar válogatott 3-0-ra kapott ki a második felkészülési mérkőzésén. Folytatás pénteken Ukrajna ellen a Vasas Jégcentrumban.



Jegyzőkönyv

Magyarország – Szlovénia 0-3 (0-0, 0-1, 0-2)

Székesfehérvár, 1393 néző. V.: Nagy A., Soós D., Fényi S. B., Kedves A.

Magyarország: Rajna (Hetényi) – Garát, Macaulay, Erdély, Magosi, Hári – Pozsgai, Horváth, Kulmala, Nagy G., Terbócs – Kiss, Szirányi, Papp, Vincze, Kóger – Fejes, Tóth G., Vas, Tóth R., Mihály, Szita. Vezetőedző: Sean Simpson.

Szlovénia: Pintaric – Magovac, Robar (1), Sabolic 1, Tomazevic, Maver (1) – Gregorc (2), Podlipnik (1), Ograjensek, Pance 2, Cimzar – Pretner, Stebih, Simsic, Koblar, Zajc – Cosic, Crnovic, Sturm, Sodja, Kapel. Vezetőedző: Matjaz Kopitar.

Kiállítások: 4, ill 4 perc.

Kapura lövések: 12-23.