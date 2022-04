A finálé első felvonása egy végletekig kiélezett találkozót hozott, a döntés végül 85 perc után, azaz a második hosszabbításban született meg. Azt a mérkőzést a Volán kezdte jobban, majd az RBS szerezte meg a vezetést, de még az első harmadban Erdély révén sikerült az egyenlítés. A továbbiakban hol az egyik, hol a másik fél került fölénybe, a harmadik játékrészben, majd a hosszabbításban is mindkét együttesnek megvolt az esélye a mindent eldöntő találat megszerzésére. Az aranygólt végül az osztrákok szerezték a második ráadásban, amikor már három a három ellen folyt a játék.

A csütörtöki találkozó mindenhogyan klubtörténeti volt fehérvári szempontból, hiszen az osztrák központú ligába eddig még sohasem jutott el a csapat, valamint talán még arra sem volt még példa, hogy napokkal a mérkőzés előtt már elfogyott volna az összes jegy.

Igazi ördögkatlan-hangulat uralkodott az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban. Kicsit lassabb tempóban kezdődött a találkozó, ami nem csoda, hiszen alig 48 órával ezelőtt 85 percig gyűrték egymást a csapatok. Az első komolyabb helyzetre két percet kellett várni, Jarvinen lövését tolta ki Tirronen. Többet volt a korong a hazaiaknál, de lehetőségekig nem igazán jutottak Háriék, előre sok volt a pontatlan passz és a tilos felszabadítás. Tíz perc eltelte után Bartalis adta el a korongot a saját kék vonalnál, Schneider lőhetett, de Tirronen lepkéssel magabiztosan hárított, ekkor még mindig váratott magára az első fehérvári lehetőség. De nem sokáig, az első kék-fehér helyzetből gól is lett. Nyolc és fél perccel a játékrész vége előtt Kuralt centerezett a középen érkező Hári elé, aki egy szép csel után fonákkal emelt a kapuba, 1-0. Rohamoztak a bikák az egyenlítésért, de a Fejér megyei védelem finn kapusával az élen állta a sarat. 15 perc után emberelőnybe került a Volán, de Hári és Terbócs kísérlete sem talált utat a kapuba. Az utolsó két percre fordulva egyenlítettek a bikák, Brennan lőtte ki a jobb felsőt, majd az osztrákok támadója nem tudott sportszerűen örülni góljának, így pár hazai pofon mellett egy tízperces fegyelmi büntetést is begyűjtött, 1-1.

Fehérvári emberelőnnyel rajtolt el a második játékrész, és rögtön jött az első nagy helyzet is, Atkinson lövése vágódott vissza a kapu elé, de Kuralt luftot ütött, míg Shaw lövése fölé szállt. Három perc után már az öt az öt ellen ismét megszerezte a vezetést a Hydro Fehérvár AV19, Hári pontos lövése csapta be Tolvanent, 2-1. Fourniert kiszórták a bírók botfogásért, a fórt pedig ki is használták a vendégek, Schneider lőtte ki a rövid felsőt, 2-2. Pár másodperc múlva megint majdnem vezetett a Volán, Jacobs közelije már átcsorgott a kapuson, de a gólvonalról kivágták a védők. Később négy a négy ellen ment a játék, Lebler maradt egyedül középen, a csatár pedig át tudta tuszkolni a pakkot Tirronenen, 2-3. Bár Petan majdnem egyenlített, a túloldalon nagyon beszorult a Fehérvár, de a szerencse és a hősies védekezés meghozta gyümölcsét. A harmad derekán Shaw ütközését látták szabálytalannak a játékvezetők, öt perccel párosítva egy végleges kiállítást ítéltek a bírók videózás után… Kihúzta ezt is a Volán, sőt már öt az öt ellen Terbócs kapáslövését kellett hárítania Tolvanennek.

A harmadik harmad elején szinte rögtön emberhátrányba került az AV19, de Tirronen ismét megálljt parancsolt a vendégeknek. A harmad derekán négy a négy ellen folyt ismét a játék, Sarauer előtt adódott helyzet, de a bikák kapusa résen volt. Nyolc perccel a játékrész vége előtt nagy esélyt kapott a Fehérvár emberelőny formájában. A hazaiak éltek is vele, Hári passzolt Petanhoz, aki bebombázta a korongot a kapuba az 54. percben, 3-3. Nem sokáig örülhettek a fehérváriak, Tirronen védte be a rövidnél Lebler lövését, 3-4. A végén levitte kapusát Kevin Constantine, de az RBS lőtt újabb gólt, így az osztrákok 2-0-ra vezetnek a döntőben. Folytatás szombaton 17.30-tól Salzburgban.

Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 3-5 (1-1, 1-2, 1-2)

Székesfehérvár, 3000 néző. V.: Nikolic, Zrnic, Durmis, Zgonc.

AV19: Tirronen – Atkinson, Nilsson, Shaw (1), Hári 2 (1), Kuralt (2) – Founier, Campbell (1), Erdély, Bartalis, Petan 1 – Dahlroth, Horváth, Jacobs, Sarauer, Terbócs – Szabó D., Rétfalvi, Magosi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

RBS: Tolvanen – Heinrich (3), Lo Verde, Raffl (1), Nissner, Schneider 2 – Dalhuisen, Brennan 1, Lebler 2, Järvinen (2), Huber – Kanzig, Pallestrang, Wukovits (1), Baltram, Hochkofler – Predan, Zündel, Harnisch, Leonhardt, Loney. Vezetőedző: Matt Mcilvane.

Kiállítások: 33, ill 22 perc.

Kapura lövések: 17-32.

A négy győzelemig tartó párharc állása 2-0 a Salzburg javára.