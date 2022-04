Bodajk – Ercsi Kinizsi 1–2 (1–1)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.



Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Molnár D. (Molnár T.), Rózsás (Molnár M.), Kocsis D. - Molnár R., Arany S., Katóka (Kurcz), Kővári B. - Joó (Takács V.), Dreska. Vezetőedző: Takács Viktor



Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Holentoner, Mónus, Kun - Lak, Jerzsabek, Kondreska, Rebők (Németh G.) - Somogyvári, Neuvert (Szűcs O.). Vezetőedző: Lieber Károly



Gól: Molnár D. (41.), ill. Kun (11.), Jerzsabek (57.)

Jók: Molnár D., ill. Andrejev, Mónus, Kun, Jerzsabek



A mély, csúszós talajhoz az első tíz percben a vendégek alkalmazkodtak jobban. A mezőnyben gyorsabban, pontosabban játszottak és így az első lehetőség is előttük adódott, amiből gól is született. A 11. percben nem tudtak felszabadítani a hazai védők Kun Bálint cselezte be magát a 16-oson belülre és 11 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 0-1. Ezután felébredt a Bodajk és sorra alakította ki a helyzeteket Andrejev Illés kapuja előtt, a 38.percig öt ziccert hibáztak, vagy a vendégek kapusa védett bravúrral. A 41. percben Dreska András jobb oldali szabadrúgására Molnár Dávid érkezett jó ütemben, és 10 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 1-1. Az 57. percben egy jobb oldali szöglet után Jerzsabek Botond 12 méterről kapásból szép gólt lőtt a bal alsó sarokba, 1-2. A hazaiak elkezdtek futni az eredmény után, de az utolsó passzokba mindig hiba csúszott. A legnagyobb lehetőségek egyike a 80. percben esett, ekkor egy vendégvédő elcsúszott, így a szabad labdára egyszerre indulhatott Arany Sándor és Andrejev, amit a hazai játékos ért el előbb és elgurította a kapus mellett, aki a kaputól 25 méterre elütötte Aranyt. Meglepetésre csak a sárga lap villant... A 88. percben Molnár Richárd. szabadrúgása a bal oldali kapufáról pattant vissza a mezőnybe.

Tudósított: Kovács Zoltán



Sárosd –Sárbogárd 0–3 (0–2)

Sárosd, 170 néző

Vezette: Domak Ádám.



Sárosd: Rauf D. - Szabó N., Susa, Hallósi, Hushegyi - Szabó E. (Dvéri II Zs.), Kónya, Vida, Majláth - Csányi (Szabó V.), Takács M. (Vachler). Vezetőedző: Arany Tibor



Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Finta, Gráczer G. (Horváth A.), Mayer (Téglási) - Luczek (Horváth Zs.), Pákozdi (Vajda), Glócz (Tóth P.), Horváth I. - Vagyóczki, Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László



Gól: Gráczer G. (13.), Hushegyi (39., öngól), Horváth Zs. (73.)

Jók: Hallósi, Kónya Krisztián, ill. az egész csapat



A 12. percben egy kontra után Gráczer Gergő lőtte közelről a labdát a kapuba, 0-1. Majd a 39. percben Glócz Zoltán beadása Hushegyi Csabáról pattant a hazai kapuba, 0-2. A szünet után Hushegyi lőtt 20 méterről kevéssel a kapu mellé. A 73. perc egy hazai szöglet után gyors ellentámadást követően Glócz beadasából szerzett találatot Horváth Zsombor, 0-3.



Tudósított: Németh Réka



Tordas R-Kord – Tóvill-Kápolnásnyék 1–0 (1–0)

Tordas, 50 néző

Vezette: Jónás Péter.



Tordas R-Kord: Cseresnyés – Totsche, Tolnai, Hermann, Kalácska (Tóth G.) - Dely D., Szilágyi (Ilyés), Somogyi T. (Berki), Hernádi - Csizmarik (Deli Zs.), Németh L. Vezetőedző: Horváth Sándor



Tóvill-Kápolnásnyék: Scheilinger – Peng (Ódor), Kharboutli Noor, Zsigmond B., Varga József - Csörge (Pigler), Baráth, Czottner Á., Kiss Á. - Zsigmond L. (Molnár G.), Eipl. Vezetőedző: Höltzl Richárd



Gól: Somogyi T. (39.)



Jók: Hermann, Somogyi T., ill. senki



Kiegyenlített erők mérkőzésen a hazai csapat veszélyesebben futballozott. A mezőnyfölényt Somogyi Tibor szabadrúgás gólja koronázta meg a 39. percben, 1-0. A második félidőben is a vendéglátók előtt adódtak nagyobb gólhelyzetek, de Hernádi Ádám lövését Scheilinger György védte hatalmas bravúrral, míg Kalácska Csaba lövése mellé szállt. A Tordas jobban sáfárkodott a helyzeteivel, így megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Farkas Zsolt



Főnix FC –Móri SE 3–2 (0–1)

Székesfehérvár, 200 néző

Vezette: Závotka Csongor.



Főnix FC: Barsch – Pataki, Csiba, Adorján, Klémán M. (Pápai) – Király B., Krán, Zoboki Á. (Kertész), Bolla Barnabás (Büki) - Bognár I., Patkós K. (Szalai P.). Vezetőedző: Pavlik József



Móri SE: Kiss M. – Végvári, Lattenstein, Bezerédi, Ferencz - Varga Z. (Szöllősi), Kovács K., Varga B., Sötét - Tetzl, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint



Gól: Szalai P. (65.), Kertész (80.), Pápai (83.), ill. Lattenstein (5.), Bezerédi (87.)

Jók: az egész csapat, ill. Kiss M., Lattenstein, Bezerédi



Nem indult jól a mérkőzés a hazaiak szempontjából bár az első négy percben többet birtokolták a labdát mégis a Mór szerzett vezetést. Bezerédi Ádám ment el a baloldalon előbb Pataki Dániel próbálta szerelni majd a becsúszó Krán Attila, aki elérte a csatár lábát a 16-oson belül, 11-es. Latteinstein Norbert a jobbra vetődő Barsch Gábor mellett a bal alsó sarokba gurított, 0-1. Nagyobb sebességre kapcsolt a hazai csapat, ám a masszívan védekező vendégek, megnehezítették a Főnixesek dolgát. Feszült volt a hangulat a pályán, néha nem kímélték egymást a játékosok. A mérkőzés végére Závodka Csongor játékvezető tíz sárga lapot osztott ki. A második félidő is hazai rohamokkal indult, előbb Adorján került helyzetbe majd Zoboki Á. ziccerét fogta Kiss Máté. A fokozódó nyomás 65. percben érett góllá. Büki Baltazár szerzett labdát az ellenfél térfelén, majd jó ütemben ugratta ki Adorjánt, aki egy cselt követően középre passzolt, és az érkező Szalai Pál 5 méterről a kapu közepébe passzolt, 1-1. Ezután Zoboki Á. beadását Szalai P. pörgette kapura, ám Kiss M. remek vetődéssel mentette a bal alsó sarokba tartó labdát. A 80. percben Adorján középre passzolt labdáját Kertész Attila az ötösön átvette, majd jobból nagy erővel bal felső sarokba vágta a labdát, 2-1. Szinte fel sem ocsúdott a vendégcsapat a kapott gól után, Bognár Imre ment el a jobboldalon középre passzolt labdáját Pápai Kristóf átvette, és 5 méterről higgadtan a kapuba passzolta, 3-1. Ettől a pillanattól kezdve viszont sokkal aktívabb lett a Mór. Sorozatosan jöttek a felívelések, kapujához szegezték a vendéglátókat. Ennek a 87. percben lett is eredménye, egy középre ívelt labdát Bezerédi pazar mozdulattal a bal alsó sarokba bombázott, 3-2. Rögtön a gól után szinte a középkezdésből a móri 16-oson belül óriási kavarodás után hazaiak nem tudták a kapuba gyömöszölni a labdát. És még mindig nem volt vége, mert a 92. percben ismét Bezerédi lógott meg egy labdával a baloldalon, de ziccerét Barsch lábbal védte. A második félidőben nyújtott teljesítménye alapján a Főnix FC megérdemelten tartotta otthon a három pontot a magas színvonalú, a két csapat helyezéséhez méltó mérkőzésen.



Tudósított: Pavlik József



Enying –Kisláng 1–0 (0–0)

Enying, 100 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.



Enying: Kovács Z. – Kalló, Kassai J., Nyikos (Varga B.), Óvári - Csepregi, Halász, Gruber, Kassai D. - Nagy L. (Paluska K.), Keszler (Kenessey). Vezetőedző: Molnár Ferenc



Kisláng: Ányos – Erdei B., Árki, Dudar K., Juhász B. (Vigházi) - Kovács L., Horváth Z. (Lévai), Baranyai, Szántai - Molnár A. (Burkus), Kovács T. Vezetőedző: Erdei István



Gól: Nyikos (60.)

Kiállítva: Kovács L. (87.).



Jók: Nyikos Martin, Kassai János ill. Juhász Benjámin, Dudar K.



Az első félidőben kiegyenlített mezőnyjátékot láthatott a szép számban összegyűlt közönség. Az Enying helyzetei futószalagon jöttek, de a vendégek védelme mindvégig jól működött. Folyamatos komoly párharc zajlott minden labdáért, s ez okozott némi feszültséget a pályán, ám Kerkuska Miklós játékvezető jól kordában tartotta a mérkőzést. A 60. percben a mérkőzés legjobbja, Nyikos Martin 15 méterről vágott szépen a léc alá egy lecsorgó labdát, 1-0. A hazai csapat újra lendületet vett a gól után, de a további helyzetekből nem sikerült újabb gólt szerezni. A hajrában a kislángi Kovács László néhány percen belül összeszedte a két sárga lapját, így számára korábban véget ért a találkozó.



Tudósított: Mohai Norbert



Mányi TK –Lajoskomárom 5–0 (4–0)

Mány, 200 néző.

Vezette: Ibriksz Máté.



Mányi TK: Zabos – Kovács P. (Csata), Gondos, Bukovecz, Kiss M. - Lakatos (Vass), Veress, Tóth T., Gulyás - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán



Lajoskomárom: Barabás – Varga F., Horváth P., Dopuda, Gergye - Victor, Labossa, Vass, Sári - Szenyéri, Czéhmeiszter. Megbízott edző: Dopuda Igor



Gól: Kelemen (36., 62.), Veress (21.), Kiss M. (26.), Gondos (39.)



Jók: Gondos (a mezőny legjobbja), Kelemen, és az egész csapat, ill. Barabás, Dopuda, Varga F.



A Mány az első pillanattól kezdve, kapujához szegezte a tartalékos lajosi csapatot, és számolatlanul dolgozta ki a jobbnál-jobb lehetőségeket, de ezeket a 20. percig - folytatva a tavaszi tendenciát - ki is hagyták a kék-fehér támadók. A 21. percben Kelemen Zsombor lövését védte Barabás József, de a kipattanót Veress László pofozta a kapuba, 1-0. A 26. percben egy keresztlabdát, Kiss Márk lőtt kapásból a kapuba, 2-0. A 36. percben a remekül játszó Kelemen mattolta Barabás kapust, 3-0. A 39. percben, egy formás támadást Gondos Andor váltott gólra, 4-0. A szünet után szintén felbillent a pálya, a mányiak rendre odakerültek a kapu elé, azonban a nagy helyzetek mind kimaradtak. A 62. percben, Kelemen lőtt 20 méterről laposan a hálóba, 5-0. A mérkőzés végére a hazaiak teljesen feladták a védekezésüket, mind több gól szerzésére törekedve, a Lajoskomárom így egy-két helyzet erejéig eljutott a kapuig, de csak kapufáig jutottak. Teljesen megérdemelten nyert a jól játszó Mány, a végeredmény a vendégekre nézve hízelgő.



Tudósított: Varga Mihály



Martonvásár –Ikarus-Maroshegy 1–1 (0–0)

Martonvásár, 80 néző

Vezette: Szücs László.



Martonvásár: Sebestyén I. – Balogh B. (Beraki), Kovács Á., Kádár, Waller - Tóth R., Kovács A., Füzér, Gábor Á. (Szél) - Horváth B. (Pfeiffer), Herczeg. Vezetőedző: Horváth László



Ikarus-Maroshegy: Skultéti A: – Békefi, Kecskés, Horváth Zs., Kókány - Kovács L., Szamarasz, Szontagh (Lukács), Zelenák - Fövenyi (Menyhárt), Farkas G. Vezetőedző: Szarka Martin



Gól: Kovács A. (69.), ill. Horváth Zs. (66.)

Jók: Herczeg, Waller, illetve Kecskés, Zelenák



Horváth Benett révén kétszer is veszélyeztetett a Martonvásár az első negyedórában. Előbb egy szép csellel leültette a védőjét, aztán már csak a kapus állt vele szemben, de a párbajt utóbbi nyerte. Másodszor pedig egy szép lövés érkezett fordulásból, de ez is a kapufa rossz oldalán suhant el. Ezután Balogh Benedek bosszantotta fel a szurkolókat, se nem lövés, se nem beadás megoldásával, majd következtek a gyürkőzés cseppet sem szórakoztató percei. A félidő vége előtt Kecskés Ádám cselezte át magát több védőn, de éles szögből és közelről leadott próbálkozását Sebestyén István kirúgta. Fordulás után érkezett ugyan a két gól, mégsem mondhatnánk, hogy élményekben gazdag félidőt láttunk. A Maroshegy került előnybe, egy szélről beadott szabadrúgás kipattant a védőkről, Horváth Zsolt pedig meglőtte a forduló – és talán élete – gólját, miután a 66. percben úgy kilőtte a hosszú jobb felsőt, hogy azt nem lehetett volna jobban megszerkeszteni, 0-1. A hazai szurkolók kedélyjavítása három perc múlva meg is történt, ekkor Kádár József háromszor is megfordult mire beadott a jobb szélről, középen a svájci órák pontosságát meghazudtolóan érkezett Kovács András és a hálóba fejelt, 1-1.

Tudósított: Szupkai Gábor



A góllövőlista állása:

1. Csepregi Imre (Enying) 17 gól

2. Szalai Pál (Főnix FC) 16 gól

3. Herczeg Simon (Martonvásár), Killer Máté (Sárosd), Kovács Levente (Ikarus-Maroshegy) 12-12 gól